桃山路徑驚見女屍！身旁背包有3個字　高山協作揹回山屋報案

▲三叉往桃山方向路徑中，有登山協作8日下午發現一名女性登山客遺體。（圖／網友黃銘凱授權）



記者鄧木卿、林冠吟／綜合報導

台中市梨山地區一名所屬阿凱登山隊的協作8日下午2時許於三叉往桃山方向的路徑中，發現一名女性登山客倒臥在地，約40多歲（紅色長衣、淺綠色雨衣、深藍色長褲、紅色帽子）已經沒有呼吸心跳，由於山上下大雨，即使救援下山也得花上10多個小時，為避免女子繼續在該處風吹雨淋，協作先將女子搬進山屋中，並通知警消上山吊掛。

據了解，被稱為「武陵四秀」之一的桃山，8日下午被登山隊協作發現三叉往桃山方向的路徑中，大約位在桃山山屋前一百公尺處，發現有一名女登山客倒臥在路徑上一動也不動，全身無明顯外傷，明顯死亡。由於該地地處3325公尺高山，單攻登頂至少就要耗費5、6個小時，若要將遺體搬運下山，恐耗費10小時以上時間。

而目前山上天氣狀況不佳，協作們不忍女子繼續在外風吹雨淋，更為避免遺體遭動物啃食，因此先將女子揹回山屋，並通報警消處理。目前仍尚不清楚女子身分，僅在女子的隨身行李中發現一睡袋上，有清楚寫下「蔡增光」，但也不清楚是否為女子所有。

▲三叉往桃山方向路徑中，有登山協作8日下午發現一名女性登山客遺體。（圖／網友黃銘凱授權）



該名協作也在第一時間在臉書社團「靠北登山大小事」中發文協尋女子身分，有網友看見相關貼文後，在下面留言，猜測不幸罹難女子獨攀桃山的機率較大，並建議從登山隊中查找是否有人員落單名單，或是從入山證中下手；另有網友表示，7日在品田池下撤途中，有疑似遇到穿著類似的女性，一隊人馬因天氣很差，走得很散，但是否為當事人仍有待進一步調查釐清。

桃山是雪山山脈北段主脊北東稜上的高山，海拔3325公尺，位在武陵農場北方，為武陵四秀之一、台灣百岳排名第48，位於台中市和平區平等里與新竹縣尖石鄉玉峰村之間，稜線是台中市與新竹縣分界，該山屋屬新竹轄區。