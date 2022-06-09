法國外委會副主席當面承諾蔡英文：會幫助台灣反抗壓迫者

▲總統蔡英文接見法國國會訪團。（圖／翻攝總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）跨黨派國會議員訪團，並頒贈葛里歐副主席「大綬卿雲勳章」。葛里歐致詞時向蔡英文承諾，他會幫助台灣反抗壓迫者，促進台灣自由，對抗反對台灣自由的人。

蔡英文致詞時說，期待未來台灣跟法國在各領域深化合作，今年上半年法國是歐盟輪值主席，而歐盟也通過晶片法案，強調台灣晶片技術翰合作的意願。

蔡英文指出，上週剛舉行的台歐盟經貿會議，首次提升到部長級對話，對於風電、晶片都有深入的交流。她說，這是深化雙方經濟關係的里程碑，提出歐洲鏈結計畫，就是加速推動台灣跟歐盟雙邊協定，打造具韌性的供應鏈體系。

葛里歐致詞時表示，他們在日常生活中持續為台灣採取行動，因此參與許多有助於捍衛台灣利益的行動，台灣在他們眼中堪稱楷模，堅定承諾，在經濟跟工業表現上，是亞洲表現最優異國家之一。

葛里歐表示，僅關台灣持續遭受孤立的企圖，但台灣仍為世界敞開大門，日復一日為自己的存在奮戰。他說，僅管某些大國意圖阻止參與國際組織，但台灣仍在醫療、工業、人道主義等領域，分享其專業知識。

葛里歐稱讚，這彰顯台灣的巨大能力跟治理者的勇氣，台灣多次證明是區域穩定的中流砥柱，耐性令人敬佩。

最後，葛里歐當面向蔡英文承諾，他會幫助台灣反抗壓迫者，促進台灣自由，對抗反對台灣自由的人，向那些忽視台灣人才的人，展示台灣的才華。