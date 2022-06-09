快訊／台中疫情還在高峰　盧秀燕宣布：高中以下遠距延至17日

▲疫情仍在高峰，台中市長盧秀燕宣布，高中以下遠距教學到17日 。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

中南部地區現在疫情正在高峰，台中市長盧秀燕今天宣布，台中高中以下學生，以及公幼再暫停實體課程延長一周，從6月13日到6月17日繼續遠距教學，至於國三、高三畢業生則延長到畢業典禮前一天。

盧秀燕表示，台中昨天確診新增個案是全國最多，逾1.1萬例，預測這樣的情況將會持續1到2周左右。盧秀燕指出，從學生確診曲線圖可以發現，停課不停學對孩子確實有保護作用，經過考慮，由於台中正處於高峰，經過多方討論之後，決定下周再停課不停學一周，從6月13日到17日，17日之後到學期末還有兩周，之後是否恢復上課，將視疫情狀況滾動性檢討。

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台中至今已經停課三周，還要再延長一周，外界意見正反都有。對此，盧秀燕也提到，昨天已經跟8大家長團體討論，大部分都是支持延長，也同意目前正值疫情高峰，認為有延長遠距教學的有必要，至於部分家長認為，照顧孩子有困難，盧秀燕說明，如果遠距期間家長有需求，還是可以把孩子送到學校，由學校協助跟照顧，根據統計，過去三周平均有1.6萬名學生到學校接受學校照顧，這個措施到下周也一樣。