老牌飯店內鬥爆不完！董座女兒盜蓋姑姑印鑑　暗偷股權下場出爐

▲高雄尊龍大飯店。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃資真／高雄報導

高雄老牌「尊龍大飯店」因經營不善打算出售，卻慘遭法拍，還爆出董事長焦經國與女兒焦名薇因售價意見不合，對簿公堂。沒想到焦名薇又因盜蓋姑姑焦興華印鑑，拿走其所持的2900仟股遭提告，橋頭地院依偽造文書罪，判5月，得易科罰金。

判決指出，焦名薇與父親焦經國於2017年間分別擔任尊龍大飯店的董事長特助與董事長。姑姑焦興華則擔任監察人，持股2900仟股。

焦名薇卻在同年某日，請會計師備妥贈與契約書等文件，擅自拿取姑姑印鑑盜蓋後在同年12月4日向財政部北區國稅局申報贈與稅，隔日順利獲得核發的贈與稅免稅證明書。

2018年焦名薇又要求會計師在擬定的「股份有限公司變更登記表」中，寫上「焦興華前開股權減至零、焦名薇增加2900仟股」，並向高雄市政府經發局申報監察人持股變更，焦名薇順利獲得2900仟股。

審理時焦名薇辯稱，股權贈與一事為父親授權自己辦理，否認犯行。辯護人則表示，姑姑焦興華實際上是焦經國借名登記上開股權，當初她並未實際出資取得股權，因此焦經國有權授權女兒辦理贈與事宜。

然而，焦經國出庭時表示，自己從未指示女兒辦理股權移轉，後來才知道她私自做出此事；無辜會計師也提到，焦名薇當時說會自己跟父親解釋，但會計師根本沒接到董座指示辦理。

法院經查多名證人、證據，焦名薇辯詞不足以採信，審酌其僅取得股權登記利益而非實體股票所有權，又因飯店長期虧損負擔巨額債務，案發時更處於近乎歇業狀態，足見股權市值非高，所生損害有限，判有期徒刑5月，得易科罰金，可上訴。