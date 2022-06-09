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快訊／驚險現場曝！失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車夾擊

▲▼小港區中山四路車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲小港區中山四路9日上午發生一起車禍。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區9日發生一起恐怖車禍，一部白色自小客車不知為何突然失速往慢車道號誌桿猛撞，接著又被後方大卡車掃過車尾，導致車輛又往前噴撞。幸運的是，整部車輛幾乎只有駕駛座完好，不過男子一度受困駕駛座，消防隊趕到後趕緊破壞車門協助脫困，並將他送醫急救。

▲▼小港區中山四路車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼整部轎車幾乎只剩駕駛座完好。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼小港區中山四路車禍。（圖／記者吳世龍攝）

這起事故發生在9日上午，一名年約40多歲男子駕駛白色自小客車，行駛於小港區中山四路上，才剛過小港機場大門口，車子突然像是失速一般，從外2車道衝撞至外1車道，右側車身先是猛力撞上慢車道的號誌桿，接著又反彈至外2車道，遭後方的大卡車撞上右側車身，導致整部車又再度往前噴撞。

據了解，當時駕駛行駛車速蠻快，經過連番撞擊，導致車頭、車頂、右側車身幾乎全毀，不僅擋風玻璃碎成大片蜘蛛網、車殼掉落，連輪胎也不見，但幸運的是，整部車幾乎只有駕駛座完好。

▲▼小港區中山四路車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲轎車失速衝撞號誌桿。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼小港區中山四路車禍。（圖／記者吳世龍攝）

警消獲報到場後，發現男子受困車內，趕緊出動機具破壞車門，男子雖意識清楚，但嘴上不停地喊「痛」，救護人員也趕緊將他送往醫院急救，

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