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美債殖利率升逾3%　美股收跌269點

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股3大指數今天收跌。（圖／路透社）

文／中央社紐約8日綜合外電報導

美國十年期公債殖利率突破3%，加上油價攀升，加劇對於通膨及利率前景的擔憂，美股3大指數今天收跌。台積電ADR跌0.39%、收93.47元。

道瓊工業指數下跌269.24點或0.81%，以32910.90點作收。

標準普爾指數下滑44.91點或1.08%，收在4115.77點。

科技股那斯達克指數下挫88.96點或0.73%，收12086.27點。

費城半導體指數挫跌73.86點或2.39%，收3019.10點。

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