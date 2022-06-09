美債殖利率升逾3%　美股收跌269點

儘管美國折扣零售商達吉特（Target）調降季利潤預測，引發投資人擔憂，且世界銀行（World Bank）大幅下調全球經濟成長預測，美股今天在蘋果（Apple）等科技股領漲下收高。國際油價上揚也激發能源股漲勢。台積電ADR漲0.78%、收93.84元。