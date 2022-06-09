美債殖利率升逾3%　美股收跌269點

▲美股3大指數今天收跌。（圖／路透社）
文／中央社紐約8日綜合外電報導
美國十年期公債殖利率突破3%，加上油價攀升，加劇對於通膨及利率前景的擔憂，美股3大指數今天收跌。台積電ADR跌0.39%、收93.47元。
道瓊工業指數下跌269.24點或0.81%，以32910.90點作收。
標準普爾指數下滑44.91點或1.08%，收在4115.77點。
科技股那斯達克指數下挫88.96點或0.73%，收12086.27點。
費城半導體指數挫跌73.86點或2.39%，收3019.10點。
▲美股3大指數今天收跌。（圖／路透社）
文／中央社紐約8日綜合外電報導
美國十年期公債殖利率突破3%，加上油價攀升，加劇對於通膨及利率前景的擔憂，美股3大指數今天收跌。台積電ADR跌0.39%、收93.47元。
道瓊工業指數下跌269.24點或0.81%，以32910.90點作收。
標準普爾指數下滑44.91點或1.08%，收在4115.77點。
科技股那斯達克指數下挫88.96點或0.73%，收12086.27點。
費城半導體指數挫跌73.86點或2.39%，收3019.10點。
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