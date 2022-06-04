憂通膨和經濟恐衰退　美股收黑348點

▲美股今天收黑。（圖／路透社）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
市場對高通貨膨脹和可能經濟衰退感到憂慮，美股今天收黑。台積電ADR跌2.67%、收93.77元。
道瓊工業指數終場下跌348.58點，或1.05%，收在32899.70點。
標準普爾500指數下跌68.28點，或1.63%，收在4108.54點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌304.17點，或2.47%，收在12012.73點。
費城半導體指數下跌95.397點，或3.02%，收在3062.587點。
▲美股今天收黑。（圖／路透社）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
市場對高通貨膨脹和可能經濟衰退感到憂慮，美股今天收黑。台積電ADR跌2.67%、收93.77元。
道瓊工業指數終場下跌348.58點，或1.05%，收在32899.70點。
標準普爾500指數下跌68.28點，或1.63%，收在4108.54點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌304.17點，或2.47%，收在12012.73點。
費城半導體指數下跌95.397點，或3.02%，收在3062.587點。
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