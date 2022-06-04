　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

憂通膨和經濟恐衰退　美股收黑348點

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股今天收黑。（圖／路透社）

文／中央社紐約3日綜合外電報導

市場對高通貨膨脹和可能經濟衰退感到憂慮，美股今天收黑。台積電ADR跌2.67%、收93.77元。

道瓊工業指數終場下跌348.58點，或1.05%，收在32899.70點。

標準普爾500指數下跌68.28點，或1.63%，收在4108.54點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌304.17點，或2.47%，收在12012.73點。

費城半導體指數下跌95.397點，或3.02%，收在3062.587點。

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
快訊／茲維列夫次盤右腳扭傷退賽　納達爾晉級法網冠軍戰！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

闖紅燈急煞！車停人卻往前噴　阿兵哥遭公車輾斃

憂通膨和經濟恐衰退　美股收黑348點

阿嬤輪椅「飆速滑下坡」　職業足球員孫追不到：啊～阿嬤！

日本「22歲正妹」捲入振興款詐領案　網看亮點全歪樓：太大了吧

就業數據堅挺美股開低　那斯達克指數開跌1.78%

印度正妹舉辦「自婚」婚禮　承諾奉獻一生愛自己

德國南部發生「列車脫軌事故」　釀3死16人重傷

英國女王登基70週年　金正恩竟意外致函祝賀

美國情報顯示：普丁4月接受「癌末治療」　3月遭遇暗殺

北韓疫情猛燒！金正恩卻被抓包「開奢華遊艇嗨遊度假島」

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

無證停親子車位遭罰600元　「有放超音波照」結局逆轉！

短裙妹撞凹特斯拉　急蹲竟只關心自己的車

闖紅燈急煞！車停人卻往前噴　阿兵哥遭公車輾斃

憂通膨和經濟恐衰退　美股收黑348點

阿嬤輪椅「飆速滑下坡」　職業足球員孫追不到：啊～阿嬤！

日本「22歲正妹」捲入振興款詐領案　網看亮點全歪樓：太大了吧

就業數據堅挺美股開低　那斯達克指數開跌1.78%

印度正妹舉辦「自婚」婚禮　承諾奉獻一生愛自己

德國南部發生「列車脫軌事故」　釀3死16人重傷

英國女王登基70週年　金正恩竟意外致函祝賀

美國情報顯示：普丁4月接受「癌末治療」　3月遭遇暗殺

北韓疫情猛燒！金正恩卻被抓包「開奢華遊艇嗨遊度假島」

兒童免費快篩資格再放寬　2015年9月2日後出生皆可領

南投「早餐店小老闆」性侵12歲少女鬧人命　付出慘痛代價

闖紅燈急煞！車停人卻往前噴　阿兵哥遭公車輾斃

憂通膨和經濟恐衰退　美股收黑348點

國道14處地雷路段「遍地開花」　國5北上要塞到半夜

納達爾生涯30次闖大滿貫決賽　拼法網第14冠！決賽勝率100％

端午假期深夜停電　中和景平路一片黑...民怨：電視看一半就沒了

格林對綠衫軍「三分雨」很不屑？　柏金斯直言勇士麻煩大了

連假熱爆！明起季風吹濕西南部　下週「梅開三度」有劇烈降雨

性侵犯剛出獄　人妻教友1句話讓他又硬上！「全程禱告求神讓我走」

王少偉「YO Cyndi北北」經典還原　合體「盜版心凌」唱跳《愛你》喘吁吁

國際熱門新聞

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

美國情報顯示：普丁4月接受「癌末治療」

阿嬤輪椅飆速滑下坡　足球員孫追不到：啊～阿嬤

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

就業數據堅挺美股開低　那指開跌1.78%

怪魚飛入嘴中想鑽出鼻孔　男差點斃命

印度正妹辦「自婚」婚禮　承諾奉獻一生愛自己

俄7寡頭詭異慘死　滅門血案連環爆

250人班機失聯　竟是機師睡死

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

風太大「船長斷繩保命」　人妻撞橋慘死

德國南部發生列車脫軌事故　釀3死16人重傷

被繼父性侵懷孕！她挺5月孕肚徒步10km求救

5月日經新冠復甦指數：台灣慘跌至113名！

更多熱門

相關新聞

就業數據堅挺美股開低　那指開跌1.78%

就業數據堅挺美股開低　那指開跌1.78%

電動車大廠特斯拉（Tesla）和科技巨擘蘋果公司（Apple）領跌，加上穩健的就業報告令投資人對貨幣政策維持緊縮和通膨飆升引以為憂，美國股巿今天開低。

特斯拉、輝達領漲　美股勁揚435點

特斯拉、輝達領漲　美股勁揚435點

通膨焦慮未減　美股連二黑

通膨焦慮未減　美股連二黑

通膨升息引憂、消費者信心下滑　美股收低222點

通膨升息引憂、消費者信心下滑　美股收低222點

道瓊早盤大跌430點　聯準會鷹派昨才放話升息

道瓊早盤大跌430點　聯準會鷹派昨才放話升息

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

7旬翁救下6名落水觀光客　結局令人心寒

顏佑庭「真的到外面餐廳打工中」：感覺真的開心

「把特斯拉撞凹」短裙妹急蹲做1件事　超怒畫面曝

租屋妹崩潰見小強！過來人狂推它

整理親友遺物　床底赫見千發子彈

吳宗憲出面！他一句話葛斯齊就收手

女星不給5歲女兒打疫苗　「4理由」分析：其他意外風險更高

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

「水行俠」傑森摩莫亞爆加入漫威

GD買4億豪宅「現金一次付清」！

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面