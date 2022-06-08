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廖老大「仙氣老婆正臉曝光」　根本大學生！萬人閃瞎：太美了

▲▼ 。（圖／翻攝廖老大粉專）

▲廖大嫂根本是仙氣正妹！（圖／翻攝廖老大粉專）

網搜小組／劉維榛報導

「台灣賽車教父」廖老大除了硬漢形象，還是個「寵妻魔人」，最近他上直播推銷產品時，有一位長髮正妹也入鏡，身分並非女兒廖芸，而是廖老大老婆本尊，可見她頻頻對著鏡頭露出仙氣微笑，尤其肌膚外貌都超凍齡，讓網友笑虧「真的好像爸爸帶女兒！」

廖老大在粉專PO出影片，畫面可見，一位「長髮正妹」戴著黃色安全帽與黃色外套，她頻頻露出電眼微笑，還俏皮吃手手的舉動，讓網友看得目不轉睛。而廖老大就在站一旁，雙手放在「長髮正妹」頭上往左一轉，一度讓大家嚇壞了，所幸「長髮正妹」脖子超嫩Ｑ。

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▲▼廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」日吸10萬人追蹤。（圖／翻攝自Instagram／yl.0525）

▲廖芸複製媽媽絕美基因。（圖／翻攝自廖芸IG）

原來這位「長髮正妹」就是廖大嫂，白皙臉蛋與凍齡肌膚，彷彿年齡就停留在20多歲，女兒廖芸根本複製她的神基因，該影片中她也不時吐舌頭，模樣非常淘氣，而廖老大從頭到尾把老婆擁入懷中的舉止，也可看出夫妻倆非常甜蜜，羨煞旁人。

影片引來萬人按讚，眾人紛紛笑回「闆娘這樣很像廖老爹的女兒」、「阿娘喂！闆娘真可愛」、「都沒注意聽老大說什麼，都被闆娘的表情吸引過去了」、「闆娘好可愛！老大你根本有兩個女兒1個兒子」、「原來闆娘的脖子這麼軟Q，可以一直轉一直轉」、「大女兒出現了」、「闆娘根本大學生」。

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