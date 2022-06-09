金門首場賽車！「國民岳父」廖老大跨海參賽：全家一起來

▲廖老大來到金門預備參加11跟12日的賽車比賽 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」將於6月11日、12日一連舉辦兩天，知名國內賽車選手廖老大來到金門，並強調是全家一起來。

9日廖老大提前抵達金門準備，11日跟12日的在當地舉辦的爬山挑戰的賽車比賽，廖老大接受媒體訪問的時候，也難掩興奮的神情，因為他表示要不是自己有比賽，也不會來到金門，所以這一次是全家一起來，感覺就是一邊比賽，一邊觀光的感覺，而且他也認為金門的道路滿適合成為賽道。

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▲廖老大來到金門預備參加11跟12日的賽車比賽 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲廖老大來到金門預備參加11跟12日的賽車比賽。（圖／記者林名揚翻攝）

這場「金門封路計時賽」也是金門首次賽車賽事，同時也是台灣賽車史上第一次在金門舉辦，將有全國知名的D2車隊、台灣老牌車隊 T.M.S.全德車隊、網紅漫遊者 WandereR等參賽，參賽車手菁英匯集，其中D2車隊由賽車界知名人物「廖老大」領軍，活動精彩可期。

金門縣政府也公布交通管制時間、範圍和措施如下：

(一)交通管制日期及時間:

1、111年6月10日下午2時至5時止。

2、111年6月11日上午8時至12時止、下午1時至6時止。

3、111年6月12日上午8時至12時止、下午1時至10時止。

(二)交通管制路段：禁止汽機車及行人進入。

1、文台塔前至翟山坑道大門前300公尺。

2、翟山坑道大門右路段(自行車道路)至后湖海濱公園。

(三)交通管制點：禁止汽機車及行人進入。

1、管制點1:珠水路往翟山坑道路口。

2、管制點2翟山坑道與古崗湖交界口。

3、管制點3:東湖路與金山路交界口。

4、管制點4:后湖海濱公園出入口。

(四)后湖海濱公園停車場暫停開放。

詳細管制範圍如附圖示，請民眾配合遵守，以免發生危險。

