確診後遺症「喘不過氣」？羅一鈞曝長新冠門診現況：Omicron少見

記者嚴云岑／台北報導

此波本土疫情已逾250萬人確診，不少康復者反應有喘不過氣情形，衛福部也於2月開辦整合門診進行追蹤。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，長新冠門診主力照護科別為胸腔科和復健科，過去Alpha、Delta感染者中，不少人都有肺纖維化後遺症，但此波Omicron似乎較無相關個案，但因整合門診收案數不多，後續情形仍有待後續追蹤。

新冠肺炎感染後遺症樣態多元，近來國內外研究及病例陸續發現，無論輕重症，甚至無症狀患者，都可能出現乏力、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺障礙、記憶力減退等持續性症狀。衛福部也於去年底開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，以胸腔科主責，協助患者度過漫長復健路。

羅一鈞表示，整合門診開辦至今收案數與確診數相比，「還是滿少的」，目前僅有百餘人，但因有6個月觀察期，後續也將持續追蹤是否有更多民眾有相關醫療需求。

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羅一鈞另提到，若民眾感染新冠肺炎後出呼吸喘等後遺症，醫師會做相關X光檢查，判斷是否出現肺纖維化情形，也會開立支氣管擴張或減輕肺纖維化造成的藥物，呼籲有相關症狀的民眾，可到康復者門診請專業醫師評估追蹤。