極度罕見！孕婦主動脈剝離先剖腹產　再放主動脈支架母子均安

▲孕婦同時又出現急性主動脈剝離的病例十分罕見。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

33歲懷孕8個月的莊姓孕婦，日前出現急性胸痛、背痛合併噁心、嘔吐等症狀被家人緊急送醫，經電腦斷層檢查確定是急性B型主動脈剝離，由於病例十分罕見，為確保母胎平安，醫療團隊慎重評估並取得家屬同意，決定先剖腹取出胎兒，而後再安排媽媽進行主動脈支架置放手術，歷經2個多小時的剖腹產手術，寶寶平安出生，母子均安。



門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，孕婦同時又出現急性主動脈剝離的病例十分罕見，治療上除了有相當的困難也必須審慎評估才能保全。這名孕婦於4日凌晨急診送醫，5日因主動脈狀況變嚴重，連升主動脈也有血腫，為了與時間搶快，立即與婦產科、小兒科、麻醉科醫師多次的評估與沙盤推演，決定在血管攝影室進行剖腹產，以防萬一需要放主動脈支架時，能夠立即提供高品質的影像。

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▲▼為確保母胎平安，醫療團隊慎重評估並取得家屬同意，決定先剖腹取出胎兒。

由於莊姓孕婦的先生為新冠確診個案，雖孕婦PCR篩檢為陰性，但為了確保安全，醫療團隊仍全副武裝，由婦科主任廖基元進行剖腹產手術，心臟外科、小兒科醫師從旁待命，歷經2個多小時，聽到寶寶的哭聲，團隊繃緊的神經頓時放鬆許多。黃振銘說，觀察產婦血壓趨於穩定，預計下週會幫她安排主動脈支架置放手術。



黃振銘表示，主動脈剝離好發於動脈硬化、三高、肥胖、先天性結締組織病變患者，由於主動脈是全身最大的動脈，幾乎全身重要器官都是從主動脈的血液供應，如果主動脈剝離，不僅影響全身血液供應，還會造成器官缺氧壞死，死亡率相當高。

主動脈剝離典型症狀為劇烈胸痛，可依病灶分為A型和B型，A型主動脈剝離因侵犯到主動脈弓、升主動脈，必須緊急手術，否則患者在前兩天每延遲一小時手術，就會增加1%的死亡率。B型主動脈剝離影響到降主動脈，大部份可先以藥物保守治療、控制血壓，但如果有無法緩解的胸痛、影響到重要器官的血流、主動脈快速擴大、藥物無法控制的高血壓等狀況，就必須考慮進行主動脈支架置放手術。



孕婦出現主動脈剝離的危險因子包括主動脈瓣膜疾病、妊娠高血壓、結締組織疾病 (例如馬凡氏症候群)、子癲前症等，而這位孕婦就是妊娠高血壓患者，因沒有規律服藥，造成血壓升高進而引發主動脈剝離，所幸及時送醫治療，保住母體與胎兒的健康及生命。

▲取出胎兒後醫療團隊再安排媽媽進行主動脈支架置放手術，歷經2個多小時的剖腹產手術，母子均安。



婦科主任廖基元說，「妊娠高血壓」常發生在第三孕期，常見的症狀以高血壓、水腫及尿蛋白為主，也有個案會出現頭痛、體重增加、視力模糊、胎盤早期剝離等現象，嚴重程度因人而異，如孕婦被醫師要求服藥控制血壓，請務必遵照醫囑規律服藥，避免因血壓狀況控制不佳而造成更嚴重的病況。

此外，醫師也提醒妊娠高血壓之孕婦應採取少油、少鹽，降低膽固醇的攝取，控制飲食、作息正常、避免體重過重，並且配合醫囑及定期接受產檢、量血壓，便能達到控制與預防效果。