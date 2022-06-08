公司急需人！高職生求職「起薪震驚她」　準離職妹悔炸：不該妥協

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友準備離職，由於公司急需用人，最後開了個讓她很衝擊的價碼，請到能力、條件都不算好的高職畢業生，對此她不禁感慨，「如果覺得自己薪水太低，就勇敢爭取吧！」

女網友在Dcard提到，「因為要離職，公司又請不到人，後來請了一個高職畢業生，起薪開3萬，就是我工作兩年加薪後的薪水，看到只能苦笑。」

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該名新人不懂會計帳，體力不好也無法搬貨、理貨，面對獨立作業，更直呼「壓力太大沒辦法」，唯一優點是有相關工作經驗，但也只是業務助理打單，性質很單純。

對此，原po內心不太平衡，直言「只因為這個時機老闆請不到人，公司又急需用人，所以開高於我的薪資請她上班，之前我是有能力應付公司所有需求，老闆也都很放心，覺得我做得很好，有時真的未必是有能力=薪水高，這件事讓我感觸很多。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

她接著表示，「這個新人覺得工作太雜，我才帶了半天就果斷離職，下定決心便直接找老闆談，因為上班也沒幾天，談完立刻離開，不拖泥帶水。」

最後，原po也有所感悟，好心勸道「如果覺得自己薪水太低就勇敢爭取吧，別像我一樣笨笨的一直做下去，老闆還覺得他有幫我加薪...好棒棒，要離職才發現真的被凹好多錢，還有面試不是符合自己期待的行情，也就別去了，低薪大部分都是爛工作。」

對此，網友們心有戚戚焉，「我離職後，公司開了兩個職缺來做我的工作，其中一個薪水還是我的1.5倍，所以真的太低就不要做了，只是爽到資方而已」、「這時代本來就是跳槽比加薪快」、「越奴薪水越低」、「真的不要妥協，越妥協薪水越低」、「入職後：能力越高=工作越多」。

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