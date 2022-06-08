巷弄會車互不相讓！2白車對決僵持15分鐘　「誰先退」警給答案

記者賴文萱／高雄報導

巷弄對決！7日上午9時許，在高雄左營重立路598巷內，2台白色自小客車TOYOTA跟BMW在巷弄內會車，但雙方駕駛互不相讓，竟在現場僵持了15分鐘之久，最後找來警方出面協調才終於化解僵局。警方解釋，以該次會車來說，BMW車輛過於開在路中，應靠右行駛，最後請BMW先靠右停靠後，才讓TOYOTA順利通過。

▲BMW、TOYOTA會車互不相讓！巷弄對決僵持15分鐘。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼BMW、TOYOTA會車互不相讓，警到場協調緩解僵局。（圖／翻攝社會事新聞影音）

左營分局表示，經了解，警方獲報到場時，兩台白色自小客車TOYOTA（提供行車紀錄方）及BMW在重立路598巷口內會車，警方到場後，發現TOYOTA後方停有機車不好後退，駕駛說希望對方可以讓他，而BMW駕駛中年男駕駛告知警方，他後面有貨車也不好後退。

最後，經警方告知貨車已駛離，且BMW車輛過於開在路中，應靠右行駛，並請BMW駕駛先靠右停靠後，才讓TOYOTA順利通過。所幸雙方沒有爭執。TOYOTA駕駛是在警方到場時才下車向員警說明。

▲警方表示，BMW車輛過於開在路中，應靠右行駛，最後請BMW駕駛先靠右停靠後，才讓TOYOTA順利通過。。（圖／翻攝社會事新聞影音）

有關會車的規定，交通組表示，於狹窄巷弄，會車並沒有路權優先問題，若警方到場，應聽警方指揮。但警方也呼籲，駕駛遇到會車問題，如無路權優先問題，雙方其中一人肯多讓一步，不只縮短時間，也讓交通更加順暢。