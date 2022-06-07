「新北何必演模擬劇？」　戴瑋姍稱有內部資料：演戲誇大多少？

▲民進黨新北市議員戴瑋姍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中和2歲男童恩恩案延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象；而新北也承認是還原話務繁忙情況。對此，民進黨市議員戴瑋姍表示，她有看到內部資料，質疑消防局何必演這齣模擬劇，「既然是演戲，有沒有誇大成分，誇大了多少？」

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

而恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員具名爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

對此，新北市消防局也已回應，承認當天是「還原話務繁忙情況」。新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

民進黨市議員戴瑋姍表示，這位具名的前消防員有向她的辦公室陳情，內容也如該員臉書的爆料內容，她都有看到內部的資料。她質疑，消防局既然要讓恩恩爸聽當時的錄音檔，又何必先演這齣模擬劇？

戴瑋姍表示，消防局稱事發當下，119進線量高達190通，依據標準程序，每一通進線電話都會有紀錄，她請消防局公布當下通聯紀錄、通話長度和事件，以昭公信。

戴瑋姍指出，市民這樣才知道，這數字是恩恩媽打電話去，當下真有190通同時在線上？還是等待一小時內的電話總數量？另外，橫向聯繫時的電話也是勤指中心接線生處理嗎？是在消防局所稱吵雜的環境下處理嗎？

戴瑋姍疑惑，為何消防局要刻意安排還原？平時接到報案的聲量真是如此嗎？她認為，有太多疑問，消防局沒有講清楚，既然是演戲，有沒有誇大成分，誇大了多少？

戴瑋姍向新北市府喊話，「侯市長，你的市府機關，若是說一個謊，就需要千萬個謊來圓。」她呼籲消防局立刻公布真相，不要濫用訴訟的手段，誆騙市民一切進入司法調查，偵查不公開，不能對外揭露任何事情。