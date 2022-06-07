鄭朝方宣布參選竹北市長　有望對決國民黨立委林為洲

▲鄭朝方與蔡英文。（資料照／翻攝自Facebook／鄭朝方）



記者陶本和／台北報導

前總統參議鄭朝方7日完成黨內竹北市長初選登記，正式宣布參選竹北市長；而這也意味，未來民進黨若正式提名他，他將對決國民黨投入竹北市長選戰的立委林為洲。

鄭朝方表示，對於他的家鄉，已深蹲超過5年，縱使在沒有選舉期間，也仍然穿梭在13鄉鎮之中，沒有一刻停留，盡全力傾聽民瘼從不間斷。

鄭朝方說，竹北是文化、經濟、人才匯聚的城市，最為特色的就是因為高鐵、縣治特區、生醫園區、鄰近新竹科學園區等重大經濟、建設的磁吸，讓許多新興住民移入，因而讓這座城市更具活力與蓬勃發展。

鄭朝方表示，竹北年輕有活力，擁有完美的條件及背景，但是卻無法承先啟後持續進步，生硬的建設只是冰冷的水泥產物，沒有文化、教育、藝術、親子交流該有的溫度，讓市民有更多陶冶身心的機會。

他認為，一座偉大的都市，有形建設與無形文化需互相交織融合，公共建設的政策方向不能再停留舊世代的想法及做法了，且這個改變一刻都不能等，要打破沉痾，注入新思維，改變竹北市，就從新方向的政治改革開始。

鄭朝方說，當選竹北市長，將跨越政黨派系的隔閡，以市民朋友的聲音、需求為使命，不只和縣政府合作，還要發揮過去所累積的經驗及能量，積極爭取中央的計劃預算﹐務實迅速的建設竹北，讓孩子能夠享受青春盡情學習及快樂成長、青壯年能揮灑熱情實踐理想、長輩能夠寫意自在享受退休生活。

▼鄭朝方宣布參選竹北市長。（圖／鄭朝方臉書）

