竹縣二選區快訊／5屆縣議員林思銘自行宣布當選　破4萬4千票擊敗鄭朝方

記者游郁香／綜合報導

第10屆立法委員選舉11日投開票，新竹縣本屆由1席增為2席，新竹縣第二選區有7人競逐，由於票源多有重疊，原本被預估會形成「三角督」，但最後變成藍綠兩黨候選人林思銘與鄭朝方兩強廝殺。截至晚間7點56分，林思銘的票數已突破4萬4千票，自行宣布當選。

新竹縣第二選舉區包含竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉、竹北市泰和里等19里。此範圍為原新竹縣選舉區的一部分，原任第9屆立法委員的是國民黨林為洲。

第2選區選民多為外來人口，此次共有7位參選人，選前外界預估，以2018年代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方、國民黨提名的5屆新竹縣議員林思銘和國會政黨聯盟的邱靖雅實力較突出，形成「三角督」局面，但最後變成藍綠兩黨候選人林思銘與鄭朝方兩強廝殺。

林思銘連任5屆新竹縣議員，擁有近30年執業律師經驗，他以「立法的事，專業的來」為訴求，爭取中間選民認同。儘管他選前曾爆出失言風波，仍不影響他的選情。

林思銘選前之夜匯聚了超過5000名新竹縣民，他痛批民進黨執政近4年來，民眾生活苦不堪言，「如今民心思變，要讓蔡政府看到人民的怒吼，用選票下架蔡英文和傲慢的民進黨。」

目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。

過去2屆新竹縣選區立法委員都由國民黨勝出，第9屆的林為洲拿下9萬3495票，得票率36.75%；第8屆的徐欣瑩得到17萬1466票，得票率61.70%，不過徐欣瑩2015年退出國民黨，目前是國會政黨聯盟副主席。

第二選區抽籤結果：1號林碩彥（民眾黨）、2號陳冠宇（綠黨）、3號林思銘（國民黨）、4號鄭朝方（民進黨）、5號黃秀龍（無黨籍）、6號劉士睿（台灣基進）、7號邱靖雅（國會政黨聯盟）。

▲林思銘、鄭朝方、邱靖雅(由左而右)。（合成圖／翻攝臉書粉絲專頁）