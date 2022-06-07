烏東激烈巷戰　澤倫斯基：有2大城已淪為「死城」

▲俄羅斯砲彈擊毀烏東城市利西昌斯克（Lysychansk）許多建築。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭持續超過100天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，軍隊仍然堅守著東部的北頓內茨克（Severodonetsk），但俄軍人數方面佔了上風，在雙方激烈巷戰之下，那裡與附近的利西昌斯克（Lysychansk）烏東2大城市已變成「死城」。

▲澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於5日前往烏東前線視察。（圖／路透）

英國BBC報導，俄羅斯的下個目標是完全控制烏克蘭東部的北頓內茨克，俄烏雙方為了爭奪這座戰略要地，於6日展開巷戰（城鎮戰），槍林彈雨從天而降。澤倫斯基表示，激烈交戰已經讓北頓內茨克與附近的利西昌斯克變成「死城」，若這兩大戰略目標被占領，俄軍將掌握整個盧甘斯克州（Luhansk region）。

▲利西昌斯克一名警察在被毀的城市軍政大樓前受訪。（圖／路透）

澤倫斯基說，儘管俄軍人數佔優勢，但烏克蘭守軍仍堅守陣地，掌握著每一次反擊機會。他5日曾親自到東部戰線視察，當時也前往了遭砲火猛攻的利西昌斯克。當地一名67歲老翁Oleksandr Lyakhovets向法新社表示，一枚俄軍飛彈擊中並燒毀了他的公寓，「他們無止盡地朝這裡射擊……」

▲澤倫斯基形容，北頓內茨克與利西昌斯克宛如「鬼城」。（圖／路透）

報導指出，近幾周俄軍在烏東頓巴斯進展緩慢，目前控制著盧甘斯克幾乎所有地區與鄰近頓內茨克的大部分領土，這場戰鬥緩慢而血腥，雙方都損失慘重。俄國官媒5日報導，俄羅斯陸軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）在烏東指揮進攻作戰時遭擊斃。英國繼美國之後也在6日宣布，將首次援助烏克蘭遠程火砲系統。

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