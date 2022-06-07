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端午急診被塞爆！蘭嶼美女醫「2張震撼照」警世　親吐玩命陋習

▲黃醫師貼出受傷照勸世。（圖／翻攝自臉書／嶼上急醫黃京葦）

▲黃醫師貼出車禍受傷照勸世。（圖／翻攝自臉書／嶼上急醫黃京葦）

記者周亭瑋／綜合報導

駐蘭嶼美女醫師黃京葦經常在粉專分享島上情況，她昨日透露，端午連假急診室被外傷病患塞滿，除了礁岩意外，大多是酒駕或未戴安全帽車禍造成的；同時，她也貼出慘照警世，「真心希望島民、遊客、小幫手都可以更加重視自己的生命。」

黃京葦醫師在文中表示，整個端午都被外傷塞滿，連假值了兩天24小時班，幾乎都沒什麼睡，「除了風大自摔、礁岩意外，半夜很多的91是因為酒駕、沒戴安全帽。」

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她直言，「這裡的人騎機車都沒戴安全帽，就算喝了酒也照樣騎機車沒錯，但不代表這是對的，民國86年前，因為機車車禍，腦傷致死率太高，邱文達校長多年致力推行安全帽的法條上路，救了無數的生命；而在小島上，看到的是更多年輕人為了好看、方便，讓出遊變成頭部外傷、空勤轉診。」

▲黃醫師貼出受傷照勸世。（圖／翻攝自臉書／嶼上急醫黃京葦）

▲島上酒駕和未戴安全帽已是長久下來的陋習。（圖／翻攝自臉書／嶼上急醫黃京葦）

黃醫師也放上傷口照警世，「或許有點過激，但如果有戴著安全帽，很多頭部外傷是可以避免的，至少絕對可以降低嚴重程度，蘭嶼路況不佳，租賃機車有時候車況也不是很好，海島氣候又冷不妨下個暴雨、來個強風，沙地泥濘更容易發生意外，這樣的情況下還不戴安全帽，我個人覺得是在玩命。」

另外，她針對酒駕表示，「不管有沒有喝醉，就是會降低注意力，在上述環境下，就是增加自己嚴重外傷的機率，我已經努力三年，雖然很難，我真心希望島民、遊客、小幫手都可以更加重視自己的生命。」

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▼黃醫師駐島3年了。（圖／翻攝自臉書／嶼上急醫黃京葦）

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