貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」　結果只來了一輛Toyota

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東深圳一名女子日前在停車場與人發生糾紛，氣得叫親友把自己的賓利（Bentley）開來堵住對方的車，還說自己家中有50台賓利，打算一個月不用，都用來堵人。但好笑的是，女子親友後來開來堵人的，卻是一輛豐田（Toyota），完全沒見到她口中的賓利。

▼貴婦車位被佔，與對方發生激烈衝突。（圖／翻攝星視頻）



根據陸媒報導，該名女子在停車場聲稱自己有車位的買賣合約，要求停在車位上的人把車子挪出來，但對方也稱自己有產權，雙方爭論不休。

女子越講越氣，叫來了自己的親友助陣，並爆氣開嗆，「把我的賓利開過來堵他！堵在這！去拿鑰匙！我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用，堵他！」

令人哭笑不得的是，女子的親友開來的竟是一輛豐田，完全沒有見到她口中所謂的賓利。而見到豐田開來之後，現場許多人當場都笑了出來，狂酸女子，「妳開飛機過來吧！」

最後女子還氣得動手，甚至跟對方在地上扭打成一團，場面完全失控。

雖然女子的行為相當誇張，但停車場的管理方表示，該車位的使用權確實為女子所有，目前相關部門已經介入協調。

▼貴婦口中的50台賓利半台都沒出現，只來了一台Toyota。（圖／翻攝星視頻）

