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台中+7037　中央公園「快篩陽確診得來速」6／7起停止服務

▲台中+7037，中央公園「快篩陽確診得來速」6/7起停止服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市副市長令狐榮達表示，中央公園「快篩陽確診得來速」6/7起停止服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣今(6)日新增本土確診5萬2992例，台中新增7037例。台中市政府從5月20日起，協調台中榮民總醫院、梧棲童綜合醫院分別在中央公園及童綜合醫院旁成立「大型篩檢站」服務市民，2周來已篩檢超過2萬多人次。台中市副市長令狐榮達今天在記者會上提到，由於需求減少，也為維護醫護人力，明天開始中央公園大型快篩陽確診得來速將停止服務。

▲台中+7037，中央公園「快篩陽確診得來速」6/7起停止服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

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令狐榮達表示，統計5月20日至5月25日，這兩處大型篩檢站一共服務1萬210人次，診療7611人；5月26日轉型為快篩陽確診得來速之後，統計至6月4日，再服務了1萬296人次，一共服務超過2萬多人次，市府感謝中榮、童綜合醫院協助成立大型篩檢站，也對台中市所有專責醫院、診所醫護表達最高感謝。

▲台中+7037，中央公園「快篩陽確診得來速」6/7起停止服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

令狐榮達說，觀察前往中央公園使用「快篩陽確診得來速」的人數，有在減少當中，中榮與市府也協調溝通，為讓醫護可適當調派人力，維持醫院醫療量能，6月7日起，「中央公園大型快篩陽確診得來速」將停止服務，不過醫院特定區域的「快篩陽確診得來速」服務仍有，台中市超過290家診所也有提供看診與拿藥，請民眾不用擔心。

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