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彰化+4217！憂再攀升　民眾黨端午連假後清消再衝一波　

▲民眾黨彰化黨部全縣大清消。（圖／台灣民眾黨提供，以下同）

▲民眾黨彰化黨部在全縣大清消。（圖／台灣民眾黨提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今日新增4217例，為了對抗COVID-19病毒，台灣民眾黨彰化縣黨部組成防疫大隊志工，端午3天連假在彰化26鄉鎮公共場所與社區、大樓等處走透透，肩揹著數公斤重的消毒噴霧器，步行進行清消作業，並在臉書社團主動詢問只要社區居民有需要，一定使命必達，讓民眾感到足感心。

▲民眾黨彰化黨部全縣大清消。（圖／台灣民眾黨提供，以下同）

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▲民眾取次氯酸水回家消毒。

彰化縣已經連續多日確診人數多達4千多例，許多民眾擔心端午連假過後可能再攀高峰，部但自己加強防疫，許多社區、市場也有一隊顯眼的防疫志工，民眾黨彰化縣黨部由專業、之名的巴比龍環衛公司負責人賴俊豪親自手把手指導，一起全員全力投入社區、學校等公共空間大清消，協助政府防疫、讓民眾更安心。

▲民眾黨彰化黨部全縣大清消。（圖／台灣民眾黨提供，以下同）

民眾黨彰化黨部主委張雪如說，大家不為選舉，每到一個定點就是忙著消毒、猛問民眾家裡是否也需要消毒，因為請託消毒的電話也接到手軟，大家卻樂此不疲，這群志工們真的很可愛，歡迎有需要的民眾都可以跟各區提名人、主任或與彰化縣黨部聯繫。防疫大隊志工們不僅背起好幾公斤重的桶子，以步行方式為環境消毒，還有一輛防疫車沿途消毒，並分送次氯酸水濃縮液讓民眾帶回家自行消毒。

▲民眾黨彰化黨部全縣大清消。（圖／台灣民眾黨提供，以下同）

賴俊豪說，次氯酸水無毒無臭，又能消滅細菌、病毒，是很好的環境消毒水，但因次氯酸水為鹽與水電解而成，見光就會還原，在此民眾需要準備不透光的瓶子或桶子來盛裝，民眾黨提名人服務處、縣黨部也都有提供，民眾回家後再以一比三比例稀釋後噴灑環境消毒，既環保安全又能消毒。

▲民眾黨彰化黨部全縣大清消。（圖／台灣民眾黨提供，以下同）

民眾黨參選人也在臉書分享消毒過程，並公告民眾可以索取次氯酸水濃縮液，許多民眾也紛紛來電詢問，鄭敬議在臉書詢問是否有社區需要消毒協助，立刻有人回覆社區電梯、樓梯間等公共空間需要消毒，並感謝民眾黨的熱心服務。

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