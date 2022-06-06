最美國道匝道口慘淪垃圾場　4支監視器3月內抓18名無良駕駛

▲國道6號愛蘭交流道口道路監視奏功，3個月取締18件亂丟垃圾。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有「最美國道」之稱的國道6號，在愛蘭交流道匝道口兩旁卻時常積有民眾隨手丟出車外的垃圾，嚴重影響環境品質及遊客觀瞻；南投縣政府自110年12月、今年3月與高公局、埔里鎮公所合作，於該交流道口2處裝設4支監視器，迄今已取締18件違規亂丟垃圾。

縣府環保局日前在埔里鎮舉行道路監視加強取締記者會，由局長李易書主持，縣議員林芳伃、陳宜君、葉仁創和埔里鎮長廖志城都出席，共同宣示維護最美國道環境、強力取締違規亂丟垃圾陋習的決心。

李易書說，國道6號的愛蘭交流道是前往日月潭、武嶺、清境、梅峰農場等觀光勝地必經要道，但有些用路人貪圖一時方便，常將垃圾隨手丟出車外，造成匝道口兩旁垃圾堆積情形，該局因此與國道管理單位、埔里鎮公所一同協商，規劃加裝監視器，以有效遏止違規歪風。

李易書指出，110年12月起先在下交流道後、靠近台14線中潭公路路口設置2處監視器，並於今年3月全部設置完成，今年即逮到行為人亂丟垃圾、亂吐檳榔汁，共計開罰18件，皆依違反《廢棄物清理法》第27條，處以1200至6000元以下罰鍰，上下匝道兩旁垃圾量也有明顯減少。

環保局提醒用路人，若被拍下亂丟垃圾的畫面，即根據車牌對車主進行開罰，依法最重可罰6000元，期望用路人能自律，保持垃圾不落地好習慣；林芳伃、陳宜君、葉仁創及廖志城均對全國民眾表達歡迎到埔里鎮旅遊之意，並同聲呼籲各地民眾，在享受埔里美景、美食之餘，也能共同守護優質環境，落實「留下好心情，把垃圾帶回家」的原則。