滑板車助功！情侶檔車手5分鐘衝3銀行　狂領15萬誇張畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局警員在2021年12月底接獲報案，有車手在3家銀行ATM陸續提領15萬元，監視器拍下1對情侶喬裝成上班族，騎乘電動滑板車犯案，發現2人因涉及詐欺遭台中警方逮捕，2人被裁定羈押獲准送往看守所，最後警方前往借訊，讓2人坦承犯行。

警方調查，在2021年12月底，31歲的顏姓男子與30歲的傅姓女友當起詐騙車手，在中正區3家銀行ATM，陸續提領6筆共計15萬元，2人打扮成上班族的模樣，隱身人潮之中，顏男還用電動滑板車代步，5分鐘內就跑了3家銀行提領詐騙款項。

▲車手情侶檔騎滑板車，5分鐘跑3家銀行，得手15萬元，2人犯案後一起離開中正區。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在監視器中發現，2人分工明確，顏姓男子在提款時，傅姓女友假裝顧車，趁機觀察是否有警員上門，最後2人得手完畢後再會合離開中正區，警方在2022年1月鎖定2人，但2人早已在台中看守所羈押。

▲車手情侶檔5分鐘跑3家銀行得手15萬元，全靠這台電動滑板車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2人因涉嫌詐欺罪，被台中警方逮捕，事後送往地檢署，最後裁定羈押獲准，2人分別送往台中看守所、台中女子看守所羈押，最後派人前往看守所借訊2人，2人則坦承犯行，訊後依照詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。