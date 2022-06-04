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社會 社會焦點 保障人權

巨型大頭鰱集體浮出水面...網熱議缺氧還地震　專家打臉：覓食啦

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

▲巨型大頭鰱集體浮出水面網議論「缺氧還地震」　專家打臉：覓食啦。（圖／賴福進提供）

▲巨型大頭鰱集體浮出水面網議論「缺氧還地震」，專家打臉：覓食啦。（圖／賴福進提供，下同）

日月潭有漁民拍下成群巨型大頭鰱浮出水面張口開合影片，引起關注。網友議論，是因為天熱，大頭鰱缺氧才「浮頭」呼吸，但也有人擔心恐是地震前兆。對此，特有生物研究保育中心淡水魚專家楊正雄表示，日月潭為發電調節胡，不太會發生缺氧情況，且從影片上來看，大頭鰱的動作應該是在吃浮游動物，「可能該處當時有浮游動物密度高，所以吸引大頭鰱成群浮出水面覓食，與地震無關。」

▲巨型大頭鰱集體浮出水面網議論「缺氧還地震」　專家打臉：覓食啦。（圖／賴福進提供）

楊正雄指出，如果是因為缺氧，魚兒浮出水面呼吸，那麼該區域所有的魚都會出現類似的動作，「不會只有大頭鰱浮出水面呼吸！」加上日月潭是發電用的調節湖，會有新的水進來、舊的水出去，水位每天都會升降，含氧量不會像其他湖泊一樣那麼差，且影片中的大頭鰱有吞食的動作，游來游去，應該是在吃浮游動物。

拍攝影片的賴姓漁民也提到，時常在日月潭看到類似情況，大頭鰱探頭吃浮游動物。但為何一次有多尾大頭鰱出現？淡水魚專家楊正雄解釋，大頭鰱在某些季節會集體行動，加上推測有可能剛好該區塊浮游動物的密度比較高，大頭鰱呼朋引伴一起浮出水面吃浮游動物，才會出現影片中看到的情形。

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