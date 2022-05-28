王心凌《愛你》翻紅「記得Rap是他嗎？」　網狂刷YOYOYO有聲音

▲王心凌重新詮釋成名作《愛你》，掀回憶殺再度爆紅。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／鄺郁庭報導

藝人王心凌（Cyndi）參加大陸節目《乘風破浪》，重新詮釋成名作《愛你》，穿上制服、綁高馬尾唱唱跳跳的青春模樣，掀起一大波回憶殺，人氣再度翻紅。不過，這首歌有一段男藝人的RAP也很經典，就有網友在「●【爆廢公社公開版】●」發問，還有沒有人記得RAP部分的歌詞？話題引發熱議。

這位網友文中直呼，「不要只注意王心凌啦！我就問，到底還有沒有人記得王少偉的部分怎麼唱？」文中還附上《愛你》的MV畫面截圖。而重新看一次《愛你》會發現，一開始是王心凌對著鏡頭耍狠揮拳放電，接下來隨著另一個男聲開場，畫面就切換到王少偉，並開始一大段RAP。

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看到王少偉的畫面，有網友就驚呆，「我一直以為是動力火車」、「我還真沒想起來」、「原來有王少偉啊」、「現在才知道前面是他唱的」、「我記得王的歌詞有個什麼什麼噴嚏。」

也有人直呼，「那個時候56很紅啊」、「留言區好多聲音」、「我是覺得這首歌有王少偉才完整XDD」、「以前喜歡這首歌的原因，就是王少偉的那部分。」還有網友解答為何當年兩人會合作，「因為當年王心凌隸屬於喬傑立娛樂，所以跟5566是同門師兄妹。」

▲網友問，還有沒有人記得王少偉在唱什麼？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

有趣的是，因為王少偉開場一句「YOYOYOYO」實在太洗腦，導致留言處也忍不住狂刷，「唷唷唷辛蒂貝貝」、「YO YO YO 安捏，其他不知道在唸殺」、「我只記得yoyoyo」、「油油優又～辛蒂～～～～」、「YOYOYOYO 新低鱉北」、「除了辛蒂貝貝其他都沒印象」、「大家都知道辛蒂杯杯。」

還有網友紛紛打出印象中的歌詞，讓一票人笑歪，「怎麼我，一直狂放屁」、「yoyoyoyo cindy，喝什麼偉士比？」、「噗揪hen傻～噗揪hen傻（Put your hands up）」、「Yoyoyoyo TV永遠普級～」、「普揪黑色！普揪黑色！（Put your hands up）我只記得這兩句。」