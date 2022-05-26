結合官民努力3年有成　日月潭獲綠色旅遊目的地認證銀質獎

▲日月潭獲國際認證「綠色旅遊目的地認證」銀質獎。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處經3年多來的積極投入，先後完成「綠色旅遊目的地國際認證（Green Destinations Awards / Certification）」的所有準則要求，於本月獲得「綠色旅遊目的地認證銀質獎」，希望用實際行動，為「疫後」的觀光新局奠定根基。

日管處指出，該項國際認證是由荷蘭綠色旅遊目的地基金會所主辦，目的地前2年須先完成30項準則的要求，入選百大綠色旅遊目的地後第3年，則須完成全部的準則要求，才能挑戰認證資格申請，相當不容易。

日管處表示，近2年全球旅遊市場受到新冠疫情影響，越來越多旅客希望未來旅遊能更「永續」、有更多綠色目的地及永續產品，因此聯合國世界旅遊組織（UNWTO）去年特別指出：疫後觀光產業復甦關鍵之一，必須要正視「創新與永續是新常態」的原則。

日管處說明，日月潭是國內外知名景點，作為目的地管理機關，除持續建構低碳環境、滿足多元旅遊需求、增加國際市場鏈結，今年更邀請業者參與「日月潭好鄰居」計畫，提供循環杯、友善奉茶與GTS綠色店家3種方案，多方強化永續實踐的深度，擴大遊客可參與的面向，期待能藉由社會大眾的力量，共同減少旅行中所產生的垃圾量，增加對地方的良性回饋。

日管處簡處長慶發說，未來將號召更多業者、社區居民及相關單位參與永續行動、開展疫後新市場，促進地方經濟、社會文化與環境維護的均衡發展，讓減碳成為旅遊的一部份。