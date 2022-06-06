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獨／特斯拉男首度發聲！還原爆衝突開槍過程...幽默回車貸10年

記者黃宥寧／綜合報導

特斯拉充電引開槍！林姓男子5日至宜蘭超充站，要求陳姓車友先禮讓充電遭拒，雙方爆口角後，陳男驅車離開，林男追上後持BB槍朝車內射擊，導致陳男臉部多處挫傷，也赴派出所報警提告。對此開槍的林姓男子心平氣和向《東森新媒體ETtoday》還原整個事發經過，坦承自己先動手是不對，但真正讓他大動肝火是因對方說了一句話。

林姓男子向《東森新媒體ETtoday》表示，5日上午接到父親過世消息，心急如焚趕回花蓮處理後事，先到宜蘭超充站，相當客氣地向陳姓車友詢問是可以先充電，而對方也自然地回他「再一分鍾」，因此他與同行家人在一旁等待。

「給了希望所以等...」林先生委婉指出，他明白沒有人有義務需要將充電樁讓出，但對方請他等一分鐘，像給了一個希望，所以繼續等，但當同行家人再次走過去詢問充電，對方似乎忘記剛剛講好的事情，於是他下車，雙手合十向對方說「可不可以拜託你讓我」，卻遭對方無情回「關我X事」。

▼林姓車主還原開BB槍過程。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林先生解釋，最初他與同行家人已經向對方坦白急迫充電原因，陳姓車主也答應，後來後悔又嗆聲，一切讓他覺得自己很像被耍，同時他也坦承被嗆後，他也有反嗆回去。後來隔壁車友見他著急充電，將充電樁讓出，豈料陳姓車主卻下車不斷對著他的車身及車牌拍照，他真的忍無可忍，因此開車追上，爆發衝突就如影片那樣。

最後他表示，不奢求別人的理解與諒解，後續處理他也不會閃躲，會勇於面對。至於，網友說他「買車貸款10年」，他婉轉表示動保都是設定10年，如果貸款真的可以10年，那也代表他信用真的不錯

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