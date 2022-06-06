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澤倫斯基帶「秘密武器」給前線士兵！親自視察烏克蘭東部

▲▼澤倫斯基親赴札波羅熱探視難民與部隊士兵。（圖／路透）

▲澤倫斯基受到民眾熱烈歡迎。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基5日晚間表示，他當天實地視察了部分遭到俄軍嚴重轟炸的城市與部隊，包含利西昌斯克（Lysychansk）以及索萊達鎮（Soledar）。他還透露，自己帶了一些「特別的東西」給駐守前線的烏克蘭軍隊，但是他將不會公開詳述是什麼東西。

根據CNN報導，澤倫斯基在5日晚間的全國談話中表示，「我們今（5）日先後到訪了利西昌斯克與索萊達鎮。」在近幾個星期內，這2個城市都遭到俄軍的猛烈攻擊，當地民眾飽受導彈、火箭炮以及空襲所苦。

▲▼澤倫斯基親赴札波羅熱探視難民與部隊士兵。（圖／路透）

▲▼澤倫斯基親赴前線探視難民與士兵。（圖／路透）

▲▼澤倫斯基親赴札波羅熱探視難民與部隊士兵。（圖／路透）

澤倫斯基說，「我為每一個和我見面、握手、交流以及支持的人感到驕傲，並且帶給當地士兵一些特別的東西，但我不會詳述是什麼東西。與此同時，我也從士兵身上帶回了一些東西，那就是信心與力量。」澤倫斯基在同一天還造訪了烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia），並會見了當地城鎮的鎮長們。

他表示，「我見到了馬力波的居民，他們為了生存，帶著孩子逃到這座城市。我在霍爾蒂恰島（hortytsia）遇到他們。每個難民家庭都有自己的故事，他們大多數沒有男丁，有些人的丈夫上了戰場、有些人遭到囚禁，有些人甚至不幸死亡。」

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