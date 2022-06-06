特斯拉男被起底非首次開槍！苦主還原「1舉動」驚爆惡劣手法全複製

記者曾筠淇／綜合報導

「特斯拉男」林姓男子5日到宜蘭超充站，要求另名車主讓他先充電，因為對方拒絕，因此持BB槍射擊。事件爆發後，就有網友爆料，其實林男已經不是首次開槍，而且當時同樣也是「開完槍就跑」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出對話紀錄，表示朋友去年開車從台北返回花蓮，因行經起霧路段，所以開啟霧燈，怎料林男卻認為自己被刻意閃燈，因此攔車並拉下車窗嗆聲。

從對話紀錄可見，好友強調「他也是開完槍就跑」、「放窗戶講話講到一半開槍落跑」。網友爆料的內容若屬實，也代表林男並非首次開槍，且手法與此次事件相似。

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▲特斯拉男被起底是「開槍累犯」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

消息曝光後，不少網友一見非首次開槍、開槍就落跑，紛紛直呼「情緒控管很差，遇事只會射射射」、「有槍問題就很大了啊」、「不會是最後一次，請小心開這種車的人」、「他不是狀況很糟糕，是他狀況很糟糕」、「誰沒事會在車上放槍」。

回顧整起事件，林男5日11時到宜蘭超充站充電，要求陳姓車主讓出位置，讓他先充電。當時陳姓車主回答「等我一下，快好了！」林男隨即飆罵，並要陳男下車，「我爸爸已經過世了，讓個位置怎麼樣了嗎？」

▲特斯拉男開槍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

坐在副駕駛座的女伴則搖下車窗理論，並拿手機錄影，雙方爆發口角後，林男突然掏槍射擊，接著闖紅燈逃逸。事後，林男友人向《東森新媒體ETtoday》表示，林男父親確實在當天上午過世，當時因趕著回花蓮，才會在宜蘭超充站先充電，不過暴力行為確實不對。

至於林男本人受訪時則低調回應，「對不起，我狀況很糟糕，謝謝你。」

陳男因為受傷，已前往醫院開診斷證明，後續也不排除提告。此外，宜蘭警方獲報後立即掌握林男身分並循線追查到案，通知林男到案製作筆錄，全案將依傷害、毀損、恐嚇、強制等罪嫌函送偵辦。