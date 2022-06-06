獨／特斯拉男奔父喪被抓包嗨玩　自封網紅笑曝「不悲傷」原因

記者黃宥寧、陳韻如／宜蘭報導

1名開特斯拉的林姓男子5日疑似為了返鄉奔父喪，在宜蘭超充站與人搶充電，雙方爆發衝突，他竟持BB槍朝對方掃射後逃逸。事發後林男向記者表示，自己狀況很糟，但卻又立刻被抓包，晚間與友人跑到花蓮市區逛街、吃飯，還與人嘻笑合影，甚至自稱「最紅網紅」，詭異行徑讓人相當傻眼。

▲特斯拉男奔喪，卻開心與朋友吃飯合影。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林男昨因父喪開車奔返花蓮，途中於宜蘭超充站要求另名陳姓車主讓出充電樁，但陳卻要他「等1分鐘」，當同行家人再次走過去詢問充電，對方似乎忘記剛剛講好的事情，於是他下車，雙手合十向對方說「可不可以拜託你讓我」，卻遭對方無情回「關我X事」，因此林才會憤而驅車追上，雙方在宜蘭市區女中路與陽明六路口發生爭執，隨後掏槍朝著陳男射擊，並踩下油門逃離現場。

▲特斯拉男與朋友開心用餐，還拍照留念。（圖／記者黃宥寧翻攝）

花蓮警方晚間傳喚林男到案說明，他坦承開槍傷人，但辯稱事後得知自己影片在社群網站瘋傳，擔憂警方追查，已將作案槍枝丟入新城某處海中，警方隨後也前往該處海域查看。

然而，令人不解的是，原以為林男是回家奔喪，情緒應是相當低落，但他卻於做完筆錄後被民眾抓包，與幾名好友現身在花蓮市區逛街、吃飯，沿路嘻笑，更自稱，「最紅網紅」，還拉著人開心合影，絲毫看不出悲傷情緒。

對此，林男回應《東森新媒體ETtoday》，表示他會這樣都是他刻意做出來的，因為現在網路對他是一片謾罵，他認為大家想要得到的就是他的難過悲傷，「那我幹嘛那麼悲觀，做錯事接受司法審判理所當然」。

目前警方對林嫌說法仍持保留態度，將持續進一步釐清，而全案後續也將依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。