快訊／快篩實名制第二輪開賣！陳時中下午2點記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布擴大6歲以下免費快篩適用範圍，2015年9月2日後出生者都可領，而今起也提供國小至高中學生4劑亞培快篩和快篩實名制第二輪開賣首日。指揮中心也將在下午2點召開記者會說明相關販售情況和疫情最新資訊。

指揮中心昨宣布6歲以下免費快篩「適用範圍再擴大」，自6/6至6/30止，只要是2015年9月2日（含）以後出生者皆可領取，每人5劑，並依照身分證字號尾數分流，單號一、三、五；雙號二、四、六；週日皆可領取，領取時需攜帶0～6歲幼兒健保卡。

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另外，第二輪快篩實名制也在今日開賣，民眾只要持健保卡或居留證均可購買，一樣式1份5劑，每劑新台幣100元，共500元。需要注意的是，第二輪一樣採身分證字號尾數單雙號分流，單數者是週一、三、五購買，雙號者則是週二、四、六購買，週日則開放全民購買。

而針對外界相當關心的邊境鬆綁，指揮中心著手規劃入境檢疫天數擬由7+7朝向縮短3+4天，從商務客先放寬。指揮官陳時中昨透露，開放時機跟對象還要持續討論，從7+7變3+4的可能性最高，不過現在沒定案。更多資訊也有待指揮中心下午記者會說明。