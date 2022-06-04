每天3杯咖啡降低死亡風險！　研究證實：含糖咖啡也有效

▲研究證實，每天飲用適量咖啡有益身體健康。（示意圖／Unsplash）



記者王佩翊／編譯

許多上班族每天必喝1杯咖啡提神，一項最新研究則證實，適量喝咖啡能降低死亡率，每天喝1.5到3.5杯咖啡的人，死亡率比不喝咖啡的人低了30%。不僅如此，研究還指出，就算在咖啡中加糖，只要不超過1茶匙，基本上不會影響到咖啡對人體的益處。不過專家也提醒，最好還是避免那些含有過多糖分與脂肪的咖啡飲品。

一項發布在醫學期刊《內科學年鑑》（The Annals of Internal Medicine）的最新研究指出，每天固定喝適量咖啡的人，死亡率比不喝咖啡的人還要低。該份研究針對英國生物樣本庫內17萬1616名37歲至73歲的民眾進行分析，先了解他們1年內的生活習慣，並在7年後重新調查他們的死亡率。據資料顯示，調查對象在參與研究時並沒有罹患心血管疾病或是癌症。

研究結果發現，每天飲用1.5至3.5杯咖啡的人，死亡率比不喝咖啡還要低30%。其中喝3杯咖啡的人死亡風險最低。研究也顯示，就算是在咖啡內加上些許的糖（不超過1茶匙），也不太會影響到咖啡對人體的好處。

▲專家表示，就算是加了一點糖也不影響效果。（示意圖／Unsplash）



該份研究的作者提醒，雖然添加適當糖分的咖啡對人體也有益處，但是加入過多糖分與脂肪的拿鐵、星冰樂以及摩卡等飲品，因為熱量和脂肪量過高，因此可能會抵消掉咖啡本身對於人體的好處。不過研究並未指出咖啡內加入代糖的影響。

研究也指出，每天喝超過4.5杯咖啡對人體並不會有更多的好處，如果1天喝超過7杯，更有可能會對健康造成負擔，例如焦慮、緊張或是心悸等。

作者強調，這份研究只能說明咖啡因或許真的與死亡率下降有關，但是還不能斷言「咖啡因能夠降低死亡風險」。

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