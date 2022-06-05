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柯文哲前幕僚公布11組IP　北市批「錯誤多」：坐等養網軍證據

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府網軍議題延燒，台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡4日爆料，PTT有11個帳號於2018年經常為柯文哲帶風向，且IP都在台北市政府。對此，台北市政府發言人陳智菡5日反擊，有7組與台北市政府無關，「坐等柯文哲養網軍證據」、「千萬不要幫他隱瞞」。

陳智菡5日於臉書表示，吳靜怡公布11組IP，聲稱均為北市府IP，且共用IP可能為有組織的網軍行為，但經北市資訊局請國家網際網路服務（GSN）查明，11組IP中有7組跟台北市無關，且該文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭。

陳智菡提及，經資訊局請國家網際網路服務（GSN）查明，「117.56.51.37」為其他公部門單位IP；「101.9.131.184」、「101.9.131.125」、「101.9.99.124」，也確認非屬國發會提供於北市府的IP清單。吳靜怡指稱「117.56」、「117.56.178.」、「117.56.185.」這3組數字開頭，為北市府IP的說法更為明顯錯誤訊息，國發會僅提供幾組完整IP給北市府使用，並非提供一整個網段。

陳智菡指出，共用IP是中央與地方公務機構的一致做法，北市府之PUBLIC IP，為申請國家網際網路服務（GSN）時，由國發會所配發。所有市府員工連線上網（包含公務WIFI TPG）都可能使用PUBLIC IP。

最後，陳智菡強調，共用IP發文不等於有組織的網軍，應聚焦於網路發文是否涉及不實、不法，任何於網路上有危害公共利益之言論，歡迎報請檢警調查；而陳智菡文末也hashtag「#比對IP位置不會使真相大白」、「#只能證明網路總監是騙人不明白」、「#坐等柯文哲養網軍證據」、「#千萬不要幫他隱瞞」。

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