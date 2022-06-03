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恩恩爸嘆「新北市府複雜化」　哽咽：只想要真相！消防局長回應了

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北中和2歲男童成為新冠肺炎兒童重症死亡首例，事件至今仍不斷延燒，恩恩爸爸為拼湊真相，近日奔走新北市府尋求「求救81分鐘錄音檔」，盼能還原延誤就醫的原因；今恩恩爸爸再度表示，只是想要錄音檔，一個如此簡單的要求，「為什麼新北市府團隊要弄得這麼複雜？」對此，新北市府消防局長黃德清回應，只要恩恩爸爸想聽，消防局隨時派人專程送錄音檔到新竹給他。

▲▼中和恩恩爸求81分鐘音檔，哽咽「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

▲恩恩爸今早接受媒體聯訪時一度哽咽落淚。（圖／記者戴上容攝，下同）

恩恩爸爸2日深夜在臉書發文指出，他明確請求消防局提供81分鐘的通話錄音原始檔，其中包括妻子打給119的5通電話、119打給妻子的3通電話、119打給衛生局的1通電話、119打給雙和醫院的1通電話等，共計10通電話；但請求的音檔卻僅得到通聯逐字譯本，且譯本還只有妻子打給119的5通電話，其餘都沒有。

恩恩爸表示，他明確告知新北市府，索求81分鐘的錄音檔，是因為裡面充滿妻子聲嘶力竭地哭泣聲音，「我知道這個會讓我情緒帶回當時的現場，我不願也不想在陌生的地方，被人看到我的崩潰」，但消防局的專員無法接受複製檔案，表明只能去消防局聽，或專員帶檔案給他聽。恩恩爸不解，自己已經如此明確表達立場與想法，只是要錄音檔、一個如此簡單的要求，新北市府團隊為什麼要弄得這麼複雜，實在令人身心俱疲。

今(3日)上午恩恩爸現身接受媒體聯訪時再度落淚，強調自己想要的只是真相，只想知道為什麼恩恩可以遭遇到81分鐘的送醫延誤，想釐清到底是哪個環節出了問題；現場記者詢問後續是否會請求國賠？恩恩爸一度落淚哽咽，「現在還沒想到國賠這種字眼，我要的只是真相，講白話，錢再多都喚不回......喚不回恩恩的生命，所以我覺得講『賠』這個字眼，太沉重，我只是想要真相而已。」

針對恩恩爸的說法，新北市府消防局長黃德清稍早表示，只要恩恩爸想要聽，消防局隨時會派專人呈送錄音檔到新竹供他聽取，如果還想了解更多內容，他也願意和衛生局長帶著資料向恩恩爸當面說明。

▲▼中和恩恩爸求81分鐘音檔，哽咽「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

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