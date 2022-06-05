端午大樂透加碼　4星座超旺！「黃綠紅」幸運色

▲台彩推出端午加碼方案，每期加開6個號碼，送出100組100萬獎項，只要彩券完全對中6個獎號，就能幸運抱走百萬。（圖／資料照／記者陳依旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台彩推出端午加碼方案，命理專家小孟老師表示，巨蟹座、獅子座、天蠍座和處女座投資偏財運超旺，獅子可穿黃衣、天蠍穿綠衣、處女穿紅衣。

Top 4巨蟹座：偏財來臨，福星加持

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巨蟹座端午時偏財宮非常好，這對你的投資與購買彩券方面能帶來好運氣。但也要提醒，雖然有福星加持，也是要仔細研究一些投資事宜，不宜聽信一些奇怪門路的消息就投資，這對你風險可能會增多，自己做功課投資會是最保險的方式。

Top 3獅子座：投資獲利，好運不斷

獅子座的朋友們，你對自己的金錢與資源會特別有意識，你很想去研究或透過不同的方式來增加自己的資產，而你的企圖心也能使你去研究各種生財之道的法門。

端午後在投資市場上會大賺一筆，但還是要留意不要太過失心瘋，追求高點或數量的投資。另外，想購買彩券的朋友受吉星引力影響，多穿黃色衣服或吃黃色的水果，都能讓你財富亨通。

Top 2天蠍座：中到小獎，開心不已

天蠍座容易有小財進來，買彩券易中到小獎，若你最近有剩下來的統一發票也可以拿出來對獎。若你想要參加網站所舉辦的贈獎活動，也能抽到小的獎項，雖然不多但是不無小補，建議多穿綠色的衣服能讓財運滿分。

Top1 處女座：抽到大獎，財運滿分

處女座的人偏財運很好，若你想要買彩券苦無號碼，可以多詢問周邊的朋友，很多人都在馬不停蹄在找財神爺，但慕然回首時，其實財神爺就在你身邊。除此之外，你若想參加任何抽獎活動都有中大獎的機率，建議多穿紅色的衣服能讓財運滿分。

台彩推出端午加碼方案，每期加開6個號碼，送出100組100萬獎項，只要彩券完全對中6個獎號，就能幸運抱走百萬。不過，同一組促銷獎號若有兩注以上中獎，100萬元獎金由中獎注數平分，活動持續到100組獎項全數送出或6月21日為止，目前剩餘32組百萬元獎項將於周二繼續加開。