東森自然美攜手聯合利華　打造全新電商副品牌

記者趙禕/上海報導

台灣東森集團旗下東森自然美在本屆中國國際進口博覽會上，正式發布兩個重要的訊息，一個是和全球500強的快消品企業聯合利華戰略合作，將共同推出全新子品牌B.U.T ESSE；另一個是與天貓展開戰略合作，推出全新美業店務運營管理平台進駐天貓旗艦店。



▲東森自然美執行長林燕玲和聯合利華中國數據和數字化營銷副總裁方軍，共同啟動戰略合作打造全新電商副品牌B.U.T ESSE。（圖／記者趙禕攝）

在後疫情時代消費市場迎來大變局的情勢下，東森自然美力求創新升級、振興美業，積極推動產業合作，這次和聯合利華U創孵化器品牌的合作，打響強強聯手共創佈局全新行銷策略的第一砲，雙方將共同打造一個全新的年輕化電商副品牌B.U.T ESSE。聯合利華U創孵化器負責人楊麗華介紹，B.U.T ESSE，以簡潔、高級黑白色為主基調的標識，疊加一抹神秘紫光，展現品牌科技感、未來感；這個品牌將表達當今年輕化世代特立獨行的新潮態度，拒絕標籤，在轉角遇見新我，在產品設計感、功能感、體系感上標新立意，呼籲年輕世代投資對未來美的期待。



▲聯合利華U創孵化器負責人楊麗華介紹，B.U.T ESSE。（圖／記者趙禕攝）

▼東森自然美與聯合利華即將共同推出的全新電商副品牌B.U.T ESSE。（圖／東森自然美提供）



東森自然美和聯合利華的戰略合作，由東森自然美執行長林燕玲和聯合利華中國數據和數字化營銷副總裁方軍共同啟動；方軍副總裁表示，希望和東森自然美的共創BUT專案是個成功的開端，可以未來展開更加豐富立體的合作。



▲聯合利華中國數據和數字化營銷副總裁方軍。（圖／記者趙禕攝）

林燕玲執行長也表示，東森自然美位居美業頭部品牌50年，聯合利華是百年快消品的巨人，這次跨界合作是美業第一個創新模式，結合雙方研發、護膚專業與資源向年輕族群推出的B.U.T. ESSE，將在2022年上半年上市，要提供年輕世代高品質、高性價比且個性化的新體驗。



▲東森自然美執行長林燕玲。（圖／記者趙禕攝）

東森自然美的另一項戰略合作將與天貓共同展開，除了首次進駐天貓旗艦店之外，還將推出全新資料化客戶線上預約服務和資料管理系統，並且搭建高效易用的美業店務運營管理平台，力求在快速變化發展時代中擁抱潮流、順應變化，通過與天貓平台合作開展電商事業、提升品牌認知度、促進品牌發展。