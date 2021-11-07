　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

東森自然美攜手聯合利華　打造全新電商副品牌

記者趙禕/上海報導
台灣東森集團旗下東森自然美在本屆中國國際進口博覽會上，正式發布兩個重要的訊息，一個是和全球500強的快消品企業聯合利華戰略合作，將共同推出全新子品牌B.U.T ESSE；另一個是與天貓展開戰略合作，推出全新美業店務運營管理平台進駐天貓旗艦店。

▲東森自然美執行長林燕玲和聯合利華中國數據和數字化營銷副總裁方軍，共同啟動戰略合作打造全新電商副品牌B.U.T ESSE。（圖／記者趙禕攝）
▲東森自然美執行長林燕玲和聯合利華中國數據和數字化營銷副總裁方軍，共同啟動戰略合作打造全新電商副品牌B.U.T ESSE。（圖／記者趙禕攝）
在後疫情時代消費市場迎來大變局的情勢下，東森自然美力求創新升級、振興美業，積極推動產業合作，這次和聯合利華U創孵化器品牌的合作，打響強強聯手共創佈局全新行銷策略的第一砲，雙方將共同打造一個全新的年輕化電商副品牌B.U.T ESSE。聯合利華U創孵化器負責人楊麗華介紹，B.U.T ESSE，以簡潔、高級黑白色為主基調的標識，疊加一抹神秘紫光，展現品牌科技感、未來感；這個品牌將表達當今年輕化世代特立獨行的新潮態度，拒絕標籤，在轉角遇見新我，在產品設計感、功能感、體系感上標新立意，呼籲年輕世代投資對未來美的期待。

▲聯合利華U創孵化器負責人楊麗華介紹，B.U.T ESSE。（圖／記者趙禕攝）
▲聯合利華U創孵化器負責人楊麗華介紹，B.U.T ESSE。（圖／記者趙禕攝）
▼東森自然美與聯合利華即將共同推出的全新電商副品牌B.U.T ESSE。（圖／東森自然美提供）

▼東森自然美與聯合利華即將共同推出的全新電商副品牌B.U.T ESSE。（圖／東森自然美提供）
東森自然美和聯合利華的戰略合作，由東森自然美執行長林燕玲和聯合利華中國數據和數字化營銷副總裁方軍共同啟動；方軍副總裁表示，希望和東森自然美的共創BUT專案是個成功的開端，可以未來展開更加豐富立體的合作。

▲聯合利華中國數據和數字化營銷副總裁方軍。（圖／記者趙禕攝）
▲聯合利華中國數據和數字化營銷副總裁方軍。（圖／記者趙禕攝）
林燕玲執行長也表示，東森自然美位居美業頭部品牌50年，聯合利華是百年快消品的巨人，這次跨界合作是美業第一個創新模式，結合雙方研發、護膚專業與資源向年輕族群推出的B.U.T. ESSE，將在2022年上半年上市，要提供年輕世代高品質、高性價比且個性化的新體驗。

▲東森自然美執行長林燕玲。（圖／記者趙禕攝）
▲東森自然美執行長林燕玲。（圖／記者趙禕攝）
東森自然美的另一項戰略合作將與天貓共同展開，除了首次進駐天貓旗艦店之外，還將推出全新資料化客戶線上預約服務和資料管理系統，並且搭建高效易用的美業店務運營管理平台，力求在快速變化發展時代中擁抱潮流、順應變化，通過與天貓平台合作開展電商事業、提升品牌認知度、促進品牌發展。

ET快訊
剛為牠買新車！　蒜頭撐到半夜2點「聽到媽回家」倒地離世
AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：好興奮
于美人驚見「日本人100%撞臉納豆」　傳圖給本尊下秒糗爆
蘋果有線耳機「神功能」　網驚醒了
快訊／高雄芭蕉園大火！　驚見「男性焦屍」
LOL世界冠軍出爐！7千萬獎金入袋　老闆再喊：送每人一套房
快訊／新北驚傳槍響！警現場連開4槍
全台「氣溫暴跌」！　一張圖看懂低溫時程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共六中全會8日舉行　分析：有助習近平在20大前鞏固權力

東森自然美攜手聯合利華　打造全新電商副品牌

EDG奪LOL冠軍太感人　陸學生露奶、吃屎、燒GG「半夜遊行升隊旗」

大陸對台灣前10月進口年增26.6%　貿易逆差持續擴大

限電危機暫解　陸國家電網：電力供需形勢「恢復常態」

蘇貞昌為何被「點名制裁」　陸學者：以「武漢肺炎」攻擊大陸

3周飆918例感染　陸加速第3劑疫苗、兒童接種進度

陸再增71例感染！　黑龍江才降溫「河北又飆上來」

直擊！北京今晚初雪超兇猛　「斷崖式寒流」提前報到

進博會參展企業傳捷報　41家門店加盟東森自然美

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

中共六中全會8日舉行　分析：有助習近平在20大前鞏固權力

東森自然美攜手聯合利華　打造全新電商副品牌

EDG奪LOL冠軍太感人　陸學生露奶、吃屎、燒GG「半夜遊行升隊旗」

大陸對台灣前10月進口年增26.6%　貿易逆差持續擴大

限電危機暫解　陸國家電網：電力供需形勢「恢復常態」

蘇貞昌為何被「點名制裁」　陸學者：以「武漢肺炎」攻擊大陸

3周飆918例感染　陸加速第3劑疫苗、兒童接種進度

陸再增71例感染！　黑龍江才降溫「河北又飆上來」

直擊！北京今晚初雪超兇猛　「斷崖式寒流」提前報到

進博會參展企業傳捷報　41家門店加盟東森自然美

梅花旗／黃震武6局無失分率開南奪勝　大同1分險勝南華

雷／吃藥變喪屍「活生生咬死人」開槍也不痛！朴炯植新劇收視紅盤

企排／劉鴻敏旅日成長多助屏東台電連勝　謹慎應戰不被輕易斷電

連蟲都吃！5大「暗黑減肥法」恐怖後果曝　醫嘆：真的會要你命

光洋科新董座將提告馬堅勇！　背信罪及財報不實

打撞球關鍵時刻遇喵店員「絕對防禦」　網笑翻：老師好嚴格

3韓系汪歐爸「高級厭世臉」塞奶　媽嘆：別人都大眼又可愛

綠營拚公投接班梯隊動起來！賴清德涉足外交兩岸　鄭文燦跨出桃園

志願役部分單位編現比不及8成　每年近2成士兵提前離營

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

大陸熱門新聞

國台辦制裁蘇貞昌　胡錫進：家族財路被斷

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

直擊！北京初雪急又猛

妻「絕命毒藥」抹內褲…看丈夫下體潰爛

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

3周飆918例感染　陸加速第3劑疫苗進度

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

東森自然美進博會傳捷報

明星律師跪著求歡姪女入獄　PO曖昧床照反殺

同事赴婚宴包800元　事後檢舉害新郎被離職

3周狂飆918例　陸疫情已擴散20省

馬尾妹晨跑失蹤屍體已找到　爸上班錯過救命點

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面