音樂老師「課後活動」要學生女廁口交！判決出爐竟免關

▲陳姓教師要求學生到女廁，再選定一間隔間，要求學生入內口交。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

新北一名陳姓教師先前在某國中任教，2019年竟命令男學生口交，後續又傳鹹濕文字聊天，直到學生的導師發現，全案才曝光。高分院審理後認定，陳姓教師並沒有以違反意願的方式，強迫學生性交，且已經達成和解等原因，維持2年刑期、5年緩刑的判決。

依據判決書內容，陳男是該名男學生的表演藝術課、社團指導老師，當時利用課後時間進行社團活動，向男學生借用手機，看見了某款同志交友軟體，告知對方「這個不好用，換另一個使用」，後來又將在場的女同學支開，並要求男學生到女廁丟垃圾。

男學生聽從指示進入女廁，沒想到陳姓教師也一起進去，並選定某間廁所隔間，要求男學生進入，再將門鎖上。陳姓教師鎖門以後脫下褲子，要求男學生幫忙口交，整個過程約一分多鐘。

被支開的女學生返回教室找不到人，於是跑到廁所尋找，陳姓教師被找人的聲音嚇了一跳，立刻穿上褲子，並要求男學生先出去，男學生後來也與女同學平安回家。

▼陳姓教師脫下褲子，要求男學生口交。（示意圖／免費圖庫unsplash）



時間隔了一年，男學生使用某款同志交友軟體，發現陳姓教師也在使用，為了讓另一名女同學相信2人之間的事情，讓女同學使用手機，與陳姓教師對話、捉弄陳姓教師取樂。後來女同學又將2人的對話截圖、告知導師，全案才曝光。

檢方認為，陳姓教師命令學生口交，還用手壓住頭，違反學生意願，觸犯了妨害性自主罪。不過，高院則認為，男學生對是否有被壓頭一事供詞不一，證述時也說了「我沒有說話、哭泣或尖叫，也沒有用手推開」等話語，且知道陳師的生殖器進入口腔，也沒有任何反應，後來也能跟同學一起回家，可見沒有緊張的情緒。

高院說明，後來男學生在交友軟體看見陳姓教師，還抱著捉弄的心態找對方聊天，與一般被害人的反應不同外，還是另一名女同學以男學生的名義，跟陳姓教師聊天，再將截圖傳給導師，全案才曝光，並非男學生主動報警，因此難以認定陳姓教師觸犯強制性交，應以與未滿14歲少年性交論處。

此外，陳姓教師也拿出50萬元，與男學生、男學生的家長和解，被害人一方同意緩刑，陳姓教師也無法再任教職，因此認為原判決2年徒刑、緩刑5年適當，維持原判決，全案仍可上訴。

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