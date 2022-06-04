快訊／氣象局：南部3縣市晚間發布「大雨特報」　下週北台灣轉涼

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快訊／台南、高雄、屏東晚間「大雨特報」　下週北台灣轉涼

▲▼ 。（圖／）

記者董美琪／綜合報導

中央氣象局今(4)日晚間7點針對3縣市發布「大雨特報」，受到對流雲系發展旺盛及西南風影響，易有短延時強降雨，台南、高雄及屏東有局部大雨發生的機率，民眾應注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局指出，下週一(6日)鋒面接近及西南風影響，天氣轉趨不穩定，西半部降雨機率偏高，容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東半部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨，晚起隨著鋒面逐漸接近台灣本島，北部地區亦有短延時強降雨；溫度方面，沒下雨時天氣仍悶熱，東南部地區亦有焚風發生的機率。

下週二至下週六(7日至11日)鋒面影響加上鋒面前偏強的西南風，天氣不穩定，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨；鋒面附近有機會出現中、小尺度的對流系統帶來短延時強降雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣現象，惟梅雨季鋒面位置及中小尺度天氣系統預測不確定性高，請留意最新預報；降雨明顯加上鋒後東北風影響，北台灣有轉涼的感覺。

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12日至14日鋒面持續在台灣附近徘徊，天氣較不穩定，各地降雨機率高；後期預報仍有不確定性。另外，下週一金門有低雲或局部霧影響能見度，交通往返應注意航班資訊。

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