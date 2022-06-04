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大陸 大陸焦點 特派現場

陸列車衝撞土石流！　「車廂內孩子尖叫」生還者猛喊老天啊

▲ 貴州一列動車遇到土石流，高速衝撞後脫軌 。（影片／孤烟小叔YT）

記者任以芳／綜合報導

大陸貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車今（4日）行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突然崩塌入侵軌道的土石流，導致7號、8號車發生脫線，造成1死8傷。車上生還旅客非常驚恐，根據現場流出車廂內畫面，可以聽見孩子哭喊尖叫聲，拍攝者也不停猛喊，「老天！發生什麼事，撞好嚴重。」

▲▼ 貴州一班動車遇到土石流，高速衝撞脫軌 。（圖／翻攝 貴州消防）

▲ 醫護員、消防隊全力搶救。（圖／翻攝 貴州消防）

新浪微博網友「樓若軒」的影片也顯示，動車車廂內多數乘客都比較慌亂，通過窗子來查看外面的情況，還能聽見小孩的尖叫聲、哭聲，車廂內還能看見有食物散落一地。

該網友一邊拍一直重複說，「老天啊！手都嚇抖了，怎麼回事？撞的很嚴重啊。」

他繼續描述，動車D2809撞停，撞的挺嚴重，電線都被撞下來了，當時列車斷電，沒有通風，非常熱，事故發生後15分鐘，看到車站工作人員出現，繼續等待救援。

影片裡還能聽見，工作人員安慰乘客，「大家先坐著，正在處理。」

▲▼ 貴州一班動車遇到土石流，高速衝撞脫軌 。（圖／翻攝 貴州消防）

▲ 動車車廂歪曲變形。（圖／翻攝 貴州消防）

大陸鐵路部門迅速啓動應急預案，受傷人員已送往榕江縣醫院進行全力救治，受傷旅客和列車員均已得到妥善治療，沒有生命危險。動車司機確定當場身亡。 

成都鐵路局表示，列車上其他136名旅客已安排轉運疏散。目前，現場救援工作已全面展開，事故原因正在調查之中。據「貴州消防」官方微博消息，貴州消防已趕往D2809事故現場救援，當地消防救援隊伍第一時間出動了11車52人趕赴現場救援。

回顧大陸地面列車事故，2011年「溫州動車追撞」是首例也是最嚴重意外事件。當時兩列在浙江溫州市境內行駛的「和諧號」動車組發生追尾事故，造成至少40人死亡，172人受傷，也被認定是大陸近年鐵路最嚴重事故。煙ㄑㄣ 

延伸閱讀：

►►陸高鐵「撞土石流」出軌！車頭嚴重損毀「騎到月台上」司機已身亡

▼ 貴州D2809動車發生意外，影響後續列車全部延遲。（圖／翻攝 大陸鐵路官網）

▲▼ 貴州一班動車遇到土石流，高速衝撞脫軌 。（圖／翻攝 貴州消防）

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