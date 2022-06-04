國道全天14路段易塞　「上午這7處先踩雷」高公局曝好走時段

▲端午連假第二天，國5出現出遊車潮，清晨時速約50多公里。（圖／翻攝高公局網頁）

記者李姿慧／台北報導

今日（6/4）為端午連假第2日，清晨國5南下湧現車出遊車潮，時速約50多公里，其餘國道大致順暢，今國道全天預料有14處地雷路段，高公局表示，今上午預判將有7處易塞路段，呼籲走西部國道中午12時後再出發，國5南下延到傍晚5時後，國5北上趁上午9時前。

受到疫情影響，端午車潮不如預期，昨端午節原預測可能會有115百萬車公里，不過根據統計，昨交通量下跌，僅有96.3百萬車公里，比預期少了16%。

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今端午連假第2天，國道截至上午9時前，大致順暢，國5南下車多，時速約50多公里，國3甲深坑到木柵、國1高雄端也都出現車多情況。據高公局統計，今日0-5時交通量為4.0百萬車公里，為年平均平日1.1倍；預估今交通量為110百萬車公里。

▲端午連假第二天清晨8時許國道及省公路壅塞排行10大路段。（圖／記者李姿慧攝）

高公局表示，今日上午將有7處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發。

今日國道疏導措施包括0-12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。