公總曝16處省公路易塞　台8線這路段「落石不斷」預警封路

▲台8線關原段持續有落石，採預警性封路。（資料圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

今(6/4)天是端午節連假第二日，預料將有出遊車潮，公路總局預測全台省公路有16處車多壅塞；另有2路段進行管制，其中台8線花蓮關原至洛韶因有落石採預警性封路。

公路總局預估，今(6/4)日出遊車潮將湧現，省道將有16處易壅塞路段，其中銜接國道快速公路包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主要省道幹道包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻~香山、台61線竹南及台61線中彰大橋改建路段；觀光景點周邊道路包括北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段。

公路總局也針對2路段進行特別管制，包括台9線北上439K+650下草埔路段邊坡施工坍方管制通行，輪放時間為北上15分鐘，南下5分鐘，視車流情況調整管制；花蓮縣秀林鄉台8線關原至洛韶(114.6k~151.7k)路段預警性封閉。

公路總局表示，花蓮縣秀林鄉台8線關原至洛韶經早晨巡視，仍有持續性落石暫時無法清理，已派員於現場待命，待清理完畢後視邊坡情況決定開放與否，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，減少壅塞於車陣中的時間。