闖紅燈急煞！車停人卻往前噴　阿兵哥遭公車輾斃

記者崔子柔／綜合報導

巴西一名軍人1日晚間9時許騎車時闖紅燈，發現前方車輛後馬上剎車，結果人從機車上噴飛，摔進公車底部當場遭輾斃。

根據《G1》報導，事件發生在帕拉州首府貝倫某路口，該名軍人騎車闖紅燈後，看見前方有一輛公車和一輛汽車起步，連忙剎車造成機車打滑，雖然機車留在原地，但他整個人噴飛出去，摔至公車底下遭輾斃。

▲軍人摔到公車下當場遭輾斃。（圖／翻攝自IG）

巴西北方軍事司令部為該士兵的意外哀悼，並稱其先前在貝倫的一處軍區受訓，部隊會替家屬提供心理援助。