連假熱爆！明起季風吹濕西南部　下週「梅開三度」有劇烈降雨

▲端午連假第二天，全台依舊炎熱，高溫上看36度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

端午連假第二天，全台依舊炎熱，高溫上看36度。明天起西南季風影響，西南部有降雨機率。下週一(6日)到週六第3波「滯留梅雨」影響，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，要特別注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(4、5日)台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」(高溫皆在35、36度左右)，要防曬、防中暑。今(4)日受西南季風影響，上午西南部有局部短暫陣雨，大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率，應注意！

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▲今(4)日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有一些消散中的中高雲，西南部有零星對流雲(左圖)。 4：30雷達回波合成圖顯示，西南部有降水回波(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，西南部沿海局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



各區氣溫：北部22至35度，中部23至35度，南部24至35度，東部22至36度。明(5)日受西南季風影響，清晨、上午迎風面西南部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，範圍略縮小，偏在中南部。

下週一(6日)「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有「強對流」發展的條件。下週二(7日)至下週六(11日)，「梅雨季」第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。而「滯留鋒」南北徘徊、雨勢強弱變化的時程，模式還在調整，需持續密切觀察。