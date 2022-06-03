端午熱爆上看36℃　下波「滯留雷雨」連轟5天！來襲時間曝

▲台灣受到暖氣團影響，全台熱如夏天、高溫上看36度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是端午節，台灣受到暖氣團影響，全台熱如夏天、高溫上看36度。西南部部分地區午後有大雷雨發生機率。下週第三波「滯留鋒」南北徘徊，預計會有一波劇烈降雨發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，端午連假(3至5日)台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」(高溫皆在35、36度左右)，要防曬、防中暑。今(3)日大氣不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率；各區氣溫：北部23至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至36度。

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▲今(3)日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空僅有一些消散中的中高雲(左圖)。 4：30雷達回波合成圖顯示，西南部有零星回波(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，中南部山區有降雨、西南部平地零星雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



明(4)日、下週(5)日受西南季風影響，清晨、上午迎風面西南部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率，應注意！

下週一(6日)「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有「強對流」發展的條件。下週二(7日)至下週六(11日)的模擬顯示，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。已接近期末，各國(美GFS、加CMC)模式對「滯留鋒」南下及南北徘徊的時程，模擬並不完全一致，且都還在調整，需持續密切觀察。