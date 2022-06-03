高市督察酒駕...2長官連坐　「只處分未免職」基層質疑雙標　　　

▲高雄市一名三線一警官涉嫌酒駕，自撞分隔島 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名三線一的張姓督察日前酒駕自撞，雖然高雄市政府警察局火速拔官記一大過，但仍有基層警員認為上級「雙標」，因為之前高雄市長陳其邁有針對員警酒駕案件作出說明，表示「累犯就免職」，對此，高雄市政府警察局也做出說明，同時也追加主管責任，督察長記過，至於副局長的懲處還在研議。

張姓督察在5月30日酒駕，就在仁武轄區發生自撞安全島，酒測值為1，就在1日整起案件曝光，當晚7點半市警局緊急召開記者會對此說明，重申局長黃明昭的立場表示「酒駕是天條，不能犯」，同時公布對這名張姓督察的懲處，除了以公共危險罪移送之外，同時改調專員並記一大過。

除張姓督察外，市警局昨天再祭連坐處分，督察長葉明潭記過一次，業務副局長趙瑞華也要負考監責任，至於懲處結果，有待進一步認定。

不過懲處出來之後，讓許多基層都議論紛紛，認為警局「官官相衛」有雙標之嫌，因為之前六龜分局有員警酒駕公務車，並且自撞山壁，當時市長陳其邁就說「酒駕就免職」，不過此次張姓督察只有調職、記過。

對此，高雄市警察局出說明強調，「高雄市六龜警分局桃源分駐所張姓員警，於備勤時公然飲酒，之後還駕駛警用巡邏車外出，結果不慎自撞山壁，其酒測值高達0.79，被依違反公共危險罪移送法辦。之後考績委員會以言行不檢為由，一次記兩大過將張員免職，張員認為處分太重，因此提起行政訴訟，要求撤銷免職處分，但最高行政法院認為，原處分無誤，所以駁回其上訴，確定免職」。

市警局也強調，陳其邁市長說的酒駕免職，是「累犯」，而張姓督察是「初犯」，所以懲處都依照規定處理，同時現在也追究主官責任，直屬長官督察長葉明潭記過一次，而業管的高層主管副局長趙瑞華的處分尚在研議當中。