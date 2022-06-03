通緝又攜毒！見警衝撞加速逃逸　潮州勇警開2槍火速逮人

▲潮州警分局逮獲潘姓通緝犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因毒品案遭屏東地檢署通緝的屏東縣潘姓男子四處藏匿，潮州警方分局偵查隊獲報他出現在潮州鎮永坤路前往查緝，他見警方靠近後將車門反鎖，警方以警棍破窗跌倒，他趁機發動引擎欲加速逃逸，警方朝輪胎連開兩槍後追趕至國宅街12巷死巷將他及車內共犯逮獲，訊後押解歸案及依毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌送辦。

潮州分局偵查隊經一個多月來佈線，接獲因毒品案遭通緝的45歲潘姓男子，於(1)日晚間在潮州鎮永坤路出現，由小隊長李鐵率隊員等4名前往查緝，於現場埋伏多時，發現潘嫌搭乘友人車輛停駛路邊。

警方見友人下車，伺機執行逮捕行動，潘嫌見警方靠近，竟將車門反鎖，從副駕駛座跳至駕駛座，並發動引擎欲加速逃逸，李小隊長持警棍欲破窗之際不甚跌倒，造成手肘擦挫傷。

另蘇姓隊員見狀迅速掏槍朝潘嫌左前車輪連開2槍，但潘嫌仍駕車逃逸，警方隨即通報線上警網攔截圍捕，一路追捕潘嫌車輛進入潮州鎮永坤路段死巷內，才將無路可逃的潘嫌及車內共犯逮捕歸案，並於車內查獲毒品、吸食器、空氣槍等證物。

警方呼籲，毒品除對人體健康具重大危害性，蓄意衝撞更易衍生相關社會治安風險，造成無辜人員傷亡，警方秉持一貫落實執行各項勤務精神，持續對危害人民之「毒品」列為重點查緝工作，期能讓民眾有安全、安心的生活環境。