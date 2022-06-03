海軍2士官溜出營區酒駕被逮　司令部震怒...2人列汰除5長官連坐

▲海軍131艦隊飛彈快艇作戰二中隊2名士官，5月30日凌晨不假離營出來吃宵夜，其中後座士官因沒戴安全帽，被台南市警二分局攔查，查出王姓士官涉嫌酒駕被移送法辦。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

海軍131艦隊飛彈快艇作戰二中隊2名士官，5月30日凌晨不假離營出來吃宵夜，其中1名人因沒戴安全帽被台南市警二分局攔查，查出酒測超標，2人當時向警方隱瞞身分，說自已是「服務業」，警方依法移送，2人身分被查出，2人被記大過列汰除對象外，還傳出司令部震怒，5位幹部被連坐拔官，以維護軍紀。



據了解，5月30日1時30分許，台南市警二分局中正所員警，在台南市中西區金華、府前路口，發現王姓男子等2人共騎機車，後載王姓男子未載安全帽，警方捕查取締時，聞到2人有濃厚酒味而實施酒測，酒測值0.55mg/l，超過酒測標準，2人被帶案偵辦。

警方在製作筆錄時，涉嫌隱瞞軍職身分，2人均自稱是「服務業」，警方製作偵訊筆錄過程，內容均據王嫌所述製作，30日上午即移請偵查隊續辦，並依公共危險罪嫌送台南地檢署偵辦。

當天移送後，立即有台南憲兵隊人員前往台南市警二分局來詢問2人涉案相關資料，警方進一步了解，才知2人有軍職身分，王嫌係向服務單位告知酒駕遭移送，所以憲兵隊才來索取資料。二分局警方指出，本案王嫌遭查獲至移送期間，均未表明他係軍人身分。酒駕人王嫌（下士）依公共危險罪嫌送辦外，並舉發附載之人（中士）未載安全帽之違規，以及舉發後座之人道交條例第35條7款（車主未禁止酒駕之人駕車）。

據了解，海軍131艦隊在5月底召開人評會，將酒駕及不假離營的2名士官記大過列汰除，另傳出海軍司令部下令將作戰二中隊的2名艇長、分隊長，作戰二中隊士官督導長及艦隊本部士官督導長等5人全部連坐拔官重懲，以維軍紀。