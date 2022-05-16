Omicron亞變種BA.4、BA.5入侵！新加坡首爆社區病例　已打3劑疫苗

▲ 新加坡從4月26日放寬防疫限制，民眾在戶外可決定是否戴口罩。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron新亞型變異株BA.4、BA.5使南非疫情升溫，歐洲疾病預防與管制中心（ECDC）已將其列為「高關注變異株」。4月底全面解封的新加坡也在15日宣布，國內首度出現BA.4及BA.5社區病例，且3名確診者皆已施打加強劑疫苗。

根據《聯合早報》，新加坡衛生部15日晚間宣布，近一步測試陽性核酸檢測樣本並進行基因定序，確認出現2起BA.4及1起BA. 5病例。3名患者此前皆屬無症狀或輕症，出現發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛症狀，不須住院，此前已接種3劑新冠疫苗。

衛生部表示，將加強監測力度，持續留意BA.4及BA.5本土傳播情形。當局也提醒，未接種疫苗、60歲以上及慢性疾病患者等較容易出現併發症的族群應依照當局建議，接種加強劑，在潛在接觸者出入的場合也應小心謹慎。

新加坡2021下半年轉向與病毒共存，今年2月迎來疫情最高峰，Omicron病毒使單日確診數飆破2萬例，但政府持續推動「醫療分級方案」，讓民眾分流就醫，使醫護系統不至於崩潰，同時採用「接種者有別」，使疫苗接種率達到92％，疫情逐漸降溫，4月26日起全面解封，取消幾乎所有新冠肺炎防疫限制，試圖恢復疫情前的生活。

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