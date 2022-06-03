陸籍人士在菲綁架70歲同鄉男子　警包圍駁火將4人當場擊斃

▲菲警與陸籍綁架犯駁火，現場擊斃4人。（圖／翻攝南方都市報，下同）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓5月25日發生一起綁架案，4名嫌犯均為陸籍人士，他們鎖定的對象則是70歲的同鄉老翁。警方接報後蒐證多日，於30日確認綁匪的位置後將其包圍，不過，4名綁匪拒絕投降並朝警方開槍。雙方駁火過程中，4名綁匪先後被當場擊斃，被綁架的老翁也順利獲救，因身體虛弱送醫院治療。

《南方都市報》報導，5月25日20時30分許，一名70歲的中國公民在宿霧市自家車庫中被持槍綁架，當時他正準備前往拉普拉普市彙報工作。在槍口的威脅下，被綁架者登上了一架車牌號碼不詳的黑色轎車，隨後被綁匪帶往一座安全屋。

菲律賓警反綁架大隊透露，在囚禁期間，綁匪曾向被綁者家屬勒索100萬元人民幣（約430萬元新台幣）贖金，家屬已透過網路支付50萬元人民幣（約215萬元新台幣）。透過網路定位，菲警反綁架大隊成功截獲被綁者所處位置，遂於於5月30日21時30分左右展開營救行動。

警方到達犯罪現場後，4名綁匪拒絕投降並朝警方開槍，隨後在與警方的槍戰中全數被擊斃。被綁者安全獲救，但身體虛弱，已被送往醫院接受治療。警方還在現場起出手槍、彈藥和手銬等作案工具，現就案件進一步調查，確認綁匪是否還有同伙在逃。