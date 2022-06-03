客人咳嗽喊「剛篩完2條確診」　超商店員怒：多想叫你快滾

▲客人快篩陽性還到處晃，讓超商店員不滿。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中表示，實際上的「染疫率」要涵蓋沒被驗出或無症狀的情況，應比目前確診數字多上2至3倍。一名超商店員昨（2）日指出，有位客人在店裡大聲嚷嚷著自己確診，甚至在他面前咳了2下，讓他相當火大，「多想叫你快滾！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他昨晚值班時，一位客人結帳邊講電話並開啟擴音，竟說他「該篩完兩條槓確診」，原PO一聽立刻向後退一步，但該客人也沒意識到自己的問題，甚至還咳了兩下，「雖然你全程戴著口罩，但我多想叫你快滾知道嗎」。

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▲店員發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



原PO等到該客人離開後立刻開始消毒，他憤怒表示，「能不能麻煩那些已經確診，或知道自己疑似確診，還沒進一步檢查或未通報的人，認真看待一下目前疫情多嚴重」，他也無奈說，每天要接觸無數的客人，「只希望自己不會中獎了」，最後補充他回家後身體略感不適，有頭痛、喉嚨癢症狀但未發燒，並於昨下午5時許進行快篩，確認陰性。

文章一出，不少網友紛紛留言表示，「報警調帶子給警察抓起來」、「其實疫苗打到兩劑以上都只是輕症，現在很多都不通報，只能說以身作則」、「很同情你的感受，外面黑數太多了」、「現在不是與病毒共存這麼簡單，是要自求多福」、「身為服務業的我能夠感同身受，因為我也常常碰到客人在面前不戴口罩」。